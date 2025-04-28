Dünya mercanlarının yüzde 84’ü şiddetli beyazlamayla karşı karşıya

Dünyanın dört bir yanındaki mercan resiflerinde yaşanan beyazlama, okyanuslardaki resiflerin yüzde 84’ünü kapsayarak kayıtlardaki en ağır olay haline geldi.

Söz konusu bilgiyi, Uluslararası Mercan Resifi İnisiyatifi (ICRI) çarşamba günü yaptığı açıklamada duyurdu.

ICRI’ye göre bu, 1998’den bu yana kaydedilen dördüncü küresel beyazlama olayı ve 2014-2017 yılları arasında yaşanan ve resiflerin yaklaşık üçte ikisini etkileyen önceki beyazlama olayını da aşmış durumda.

100’den fazla hükümet, sivil toplum kuruluşu ve diğer paydaşların oluşturduğu ICRI, mevcut krizin 2023 yılında başladığını ve kötüye gidişin, okyanuslardaki sıcaklık artışına bağlı olduğunu belirtiyor. Ancak krizin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor.

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ICRI yazmanlarından ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) bağlı Mercan Resifi İzleme Programı'nın eski başkanı Mark Eakin, Associated Press’te yer alan habere göre, tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Beyazlamaya yol açan ısı stresinin, küresel bir olayı tetikleyen eşiğin altına düşeceğini belki de bir daha göremeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz durum, gezegenimizin yüzeyini ve okyanusların hayatı ve geçim kaynaklarını destekleme kapasitesini kökten değiştiriyor.

Mercan resiflerini korumanın en etkili yolu, iklim krizinin temel nedenine odaklanmaktır. Bu da büyük ölçüde, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan insan kaynaklı emisyonların azaltılmasını gerektirir. Diğer tüm önlemler, kalıcı bir çözüm değil, yalnızca yara bandı niteliğindedir.”

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