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YT: Yayın Tarihi: 01.11.2026 17:45 1 Kasım 2026 17:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.11.2026 21:00 1 Kasım 2026 21:00
Okuma Okuma:  3 dakika

Dünya Kobanî Günü: DEM Parti’den ‘demokratik Suriye’ çağrısı

DEM Parti, Suriye’de Kürtlerin ve diğer halkların kimlik, dil, siyasi ve kültürel haklarının güvence altına alınması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dünya Kobanî Günü: DEM Parti’den ‘demokratik Suriye’ çağrısı
*Van'da Dünya Kobanî Günü açıklaması, 1 Kasım 2026. (Fotoğraf: MA)
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1 Kasım Dünya Kobanî Günü dolayısıyla birçok kentte açıklamalar yapıldı.

1 Kasım, 2014’te Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping inisiyatifinin, Kobanî’de IŞİD kuşatmasına karşı süren direnişe destek amacıyla yaptığı “Kobanî ve insanlık için küresel seferberlik” çağrısının ardından Dünya Kobanî Günü olarak anılmaya başlandı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Adana, Mersin, Urfa Suruç, Konya, İzmir, Van, Erzurum, Bitlis Tatvan, Antalya ve Şırnak’ta düzenlenen açıklamalarda Kobanî’de IŞİD’e karşı verilen mücadele anıldı.

Eylemlerde, Suriye’de eşit yurttaşlık, demokratik çözüm ve birlikte yaşam talepleri öne çıktı.

*Adana

Açıklamalarda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) temsilcileri, Kobanî’deki mücadelenin farklı halklar ve inançlar açısından ortak yaşam fikrini güçlendirdiğini savundu.

Urfa Suruç’taki etkinlikte konuşan DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, Kobanî direnişinin Kürtlerin dünya kamuoyunda görünürlüğünü artırdığını söyledi. Şenyaşar, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne de değinerek devletin somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

İzmir’deki eylemde konuşan DEM Parti Milletvekili Burcugül Çubuk, Kobanî’yi Ortadoğu’daki savaş politikalarına karşı barış ve ortak mücadele açısından bir ‘pusula’ olarak tanımladı. Çubuk, farklı halkların birlikte mücadele ederek barışı örgütlemesi gerektiğini söyledi.

*İzmir

Şırnak’taki açıklamada DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Suriye’de demokratik bir sistem kurulması ve bütün halkların haklarının güvence altına alınması gerektiğini söyledi. İrmez, Kürtlerin dil, kültür ve kimlikleriyle Suriye’nin geleceğinde yer alması gerektiğini belirtti.

Antalya’da DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da Kobanî’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadelenin yalnızca Kürtler açısından değil, bölgede yaşayan halklar açısından da önem taşıdığını söyledi.

*Bitlis

“Demokratik bir Suriye inşa edilmeli”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Kasım dolayısıyla yaptığı açıklamada Kobanî’yi “kadınların öncülüğünde yükselen, halkların ve inançların ortak yaşam iradesiyle büyüyen” bir mücadele olarak tanımladı.

Hatimoğulları, X sosyal medya hesabından Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptığı paylaşımda Suriye’nin geleceğine ilişkin şu çağrıyı yaptı:

Kobanî’nin tarihsel mirasına yakışır demokratik bir Suriye inşa edilmelidir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, Kürt halkının ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm halkların kimlikleri, dilleri, siyasi ve kültürel hakları güvence altına alınmalıdır. Demokratik Suriye, eşit ve özgür ortak yaşamın güvencesidir.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Kobanî’deki mücadelenin “halkların eşit ve özgür bir yaşam kurma iradesinin simgesi” olduğunu söyledi.

Bakırhan, X sosyal medya hesabından Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptığı paylaşımda Kobanî direnişinin mirasının bugün Suriye’nin geleceği açısından yol gösterici olduğunu belirtti:

Kalıcı barış ve demokratik çözüm; Suriye’de yaşayan tüm halkların kimliklerinin ve siyasi, kültürel ve toplumsal haklarının güvence altına alınmasından geçer.

Suriye’nin bütünlüğü, farklı halkların ve inançların kimliklerini yok saymakla değil, eşit ve özgür bir ortak yaşamla mümkündür. Tüm halkların haklarının tanınması, demokratik entegrasyonun ve kalıcı barışın güvencesidir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
1 Kasım Dünya Kobanî Günü Kobanî dem parti
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