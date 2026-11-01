Dünya Kobanî Günü: DEM Parti’den ‘demokratik Suriye’ çağrısı

1 Kasım Dünya Kobanî Günü dolayısıyla birçok kentte açıklamalar yapıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Adana, Mersin, Urfa Suruç, Konya, İzmir, Van, Erzurum, Bitlis Tatvan, Antalya ve Şırnak’ta düzenlenen açıklamalarda Kobanî’de IŞİD’e karşı verilen mücadele anıldı.

Eylemlerde, Suriye’de eşit yurttaşlık, demokratik çözüm ve birlikte yaşam talepleri öne çıktı.

Açıklamalarda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) temsilcileri, Kobanî’deki mücadelenin farklı halklar ve inançlar açısından ortak yaşam fikrini güçlendirdiğini savundu.

Urfa Suruç’taki etkinlikte konuşan DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, Kobanî direnişinin Kürtlerin dünya kamuoyunda görünürlüğünü artırdığını söyledi. Şenyaşar, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne de değinerek devletin somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

İzmir’deki eylemde konuşan DEM Parti Milletvekili Burcugül Çubuk, Kobanî’yi Ortadoğu’daki savaş politikalarına karşı barış ve ortak mücadele açısından bir ‘pusula’ olarak tanımladı. Çubuk, farklı halkların birlikte mücadele ederek barışı örgütlemesi gerektiğini söyledi.

Şırnak’taki açıklamada DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Suriye’de demokratik bir sistem kurulması ve bütün halkların haklarının güvence altına alınması gerektiğini söyledi. İrmez, Kürtlerin dil, kültür ve kimlikleriyle Suriye’nin geleceğinde yer alması gerektiğini belirtti.

Antalya’da DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da Kobanî’de IŞİD’e karşı yürütülen mücadelenin yalnızca Kürtler açısından değil, bölgede yaşayan halklar açısından da önem taşıdığını söyledi.

“Demokratik bir Suriye inşa edilmeli”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 1 Kasım dolayısıyla yaptığı açıklamada Kobanî’yi “kadınların öncülüğünde yükselen, halkların ve inançların ortak yaşam iradesiyle büyüyen” bir mücadele olarak tanımladı.

Hatimoğulları, X sosyal medya hesabından Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptığı paylaşımda Suriye’nin geleceğine ilişkin şu çağrıyı yaptı:

Kobanî’nin tarihsel mirasına yakışır demokratik bir Suriye inşa edilmelidir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, Kürt halkının ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm halkların kimlikleri, dilleri, siyasi ve kültürel hakları güvence altına alınmalıdır. Demokratik Suriye, eşit ve özgür ortak yaşamın güvencesidir.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Kobanî’deki mücadelenin “halkların eşit ve özgür bir yaşam kurma iradesinin simgesi” olduğunu söyledi.

Bakırhan, X sosyal medya hesabından Türkçe, Kürtçe ve Arapça yaptığı paylaşımda Kobanî direnişinin mirasının bugün Suriye’nin geleceği açısından yol gösterici olduğunu belirtti: