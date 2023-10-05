Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor

Dünya Kadın Yürüyüşü- DKY (World March Of Women-WMW), yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olarak örgütlenmeye 1998’de Kanada Kebek’te başladı.

2022 yılında Yıldız Temürtürkan’ın uluslararası koordinatör seçilmesiyle DKY uluslararası temsilciliği Türkiye’ye taşındı. Böylece DKY’nin 25. yılında 13. Uluslararası Toplantısı Ankara’da yapılıyor.

Dünyanın her yerinde derinleşen ekonomik, sosyal, politik krizlerin en temel kadın haklarına tehdit ettiği koşullarda yapılan 13. Uluslararası Toplantı DKY’nin ilk toplantıdan sonraki en geniş katılımlı toplantısı. 5 kıta, 63 ülkeden 130 delege ile 6-12 Ekim arası 3 kıtanın kesişme noktası Türkiye’nin başkentinde buluşuyor.

Sermayenin yeryüzünde yaşamın kendisini tehdit ettiği bir dönemde yaşamın sürdürülebilirliğini temel alan feminist ekonomi önerisiyle kadınlar ve yeryüzü için refah yolları arayan DKY’nin 4 çalışma alanı var:

*Ulusötesi şirketlere karşı müştereklerin savunulması

*Feminist ekonomi, gıda egemenliği ve agroekoloji

*Bedensel ve cinsel özerklik

*Barış ve Sivilleşme

25 yıldır Grassroots Feminizmi (tabandan feminizm) benimseyerek her türlü eşitsizlik ve sömürüye karşı yürüyen kadınların en uzun yürüyüşü DKY 6-12 Ekim’de Ankara’da.

Dünya Kadın Yürüyüşü İlk Kez Türkiye’de Toplanıyor

DKY, 2 yılda bir yaptığı uluslararası toplantıların 13. sü için ilk kez Türkiye’ye geliyor. Toplantının 6, 7 ve 8 Ekim’deki etkinlikleri herkesin katılımına açık olacak.

9-12 Ekim arasında yapılacak 13. uluslararası toplantıya 5 kıta, 65 ülkeden 130 World March of Women delegeleri ve Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye temsilcileri katılacak.

Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantının herkese açık etkinlikleri:

6 Ekim I Panel: “Bahriye Üçok’tan Günümüze: Dünyada Kadınların Laiklik Mücadelesi”

29 Ekim Kadınları Derneği ile birlikte yapılan panel Belediye-İş Konferans Salonunda yapılacak. Türkiye’den Şenal Sarıhan, Pakistan’dan Bushra Khaliq, Cezayir’den Şerifa Kheddar, Mali’den Nana Aicha Cisse’in katılacağı panelde Fransızca-İngilizce Türkçe simultane yapılacak.

7 Ekim I Kocatepe Kültür Merkezi’nde açılış töreniyle başlayacak DKY-WMW Oturumları tüm gün sürecek. Uluslararası Tabandan Feminist Hareket Olarak WMW’nin 25 Yıllık Tarihi, Bir Alternatif Olarak Feminist Ekonomi, Yaşam ve Sermaye oturumlarında Wilhelmina Trout (Güney Afrika), Emilia Castro (Quebec), Nana Aicha Cisse (Mali), Jean Enriquez (Filipinler, Luciana Alfaro (Bask Bölgesi), Sandra Moran (IFOS), Helena Zelic (Capiremov.org), Sonia Vidal (LVC), Iris Judith Baptista Gutérrez (Bolivya), Ariel Saleh, Amaia Perez Orosco, Emel Memiş (Türkiye), Emet Değirmenci (Türkiye), Cecília José Quitombe (Angola), Flormar İşçileri (Türkiye), Hanae Takahashi (Japonya), Ana Maria Suarez-Franco (Kolombiya, FIAN) gibi 5 kıtadan feministler buluşacak. Tüm gün İngilizce-Fransızca-İspanyolca-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

8 Ekim I Saat 15.30’ta Tandoğan Meydanı’ndan AnıtPark’ta “Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz!” sloganıyla uluslararası yürüyüş var. Anıtpark’ta DKY’nin 25. yılını Jehan Barbur, Fındıklı Kadın Korosu, Afrikalı kadınların dans gösterileriyle kutlanacak.

(EMK)