Dünya Hayvanlar Günü: Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü için bir açıklama yayımlayarak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen alınmayan önlemleri ve “yapılamayanları” sıraladı.

“Avrupa kültürünü kabul ettiremezsiniz”

HAKİM, açıklamasında özetle şöyle dedi:

“Çözüm açıktı ve hâlâ açık; hayvan hakları savunucuları olarak defalarca tekrar ettik, her yerde dile getirdik.

“Doğal yaşam alanı adı altında hayvanların toplama kampına toplatılması ölüm ve hastalıktan başka bir sonuç getirmez, hiçbir yerel yönetim bu durumun sonuçlarının altından kalkamaz. Katliam dalga dalga yayılır ve bu sonucu, Avrupa’nın hayvanlara zulmü normalleştirmiş kültüründen çok farklı bir kültüre sahip olan bu topluma kabul ettiremezsiniz.”

Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları





Öneriler

Sokaktaki ve barınaktaki hayvanların hak ettikleri yaşam koşullarında yaşamasıyla ilgili HAKİM’in paylaştığı öneriler ise şöyle:

• Belediyeler cerrahi disiplinlere uyarak kısırlaştırma yapmalıdır.

• Belediyeler gönüllüler ile koordineli çalışmalıdır.

• Hayvan üretimi durmalıdır. Üretim çiftlikleri kapatılmalı, petshoplarda hayvan satışı yasaklanmalıdır.

• İnternetten hayvan satışı engellenmeli.

• Çocuklara ve yetişkinlere hayvan hakları, hayvanlara nasıl yaklaşılacağı eğitimi verilmeli.

• Faillere caydırıcı cezalar verilmeli, koruyucu, önleyici çalışmalar yapılmalı.

• Gönüllüler ile belirlenen noktalara besleme odakları ve kulübülere yapılmalı.

• Belediyeler soruşturma engeline takılmamalı, hayvan hakkı ihlali yapan kamu çalışanı cezalandırılmalı.

4 Ekim hakkında



Birçok Türkçe kaynakta 4 Ekim'in hayvan hakları savunucularının 1822'de İngiltere'de bir araya gelmesi ve ardından Hollanda'da kurulan Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nun ilân etmesiyle kutlanmaya başladığı yazılı. Ancak worldanimalday.org.uk'in Berlin kütüphanesinde yer alan, 1924-1936 arasında yayınlanan 300 dergiyi; Washington DC'deki Holokost müzesindeki belgeleri; Almanca ve İtalyanca yüzlerce makaleyi inceleyerek ve çeşitli kıtalardan kurumlarla yazışarak yaptığı araştırmaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvan Günü'nün hikâyesi şöyle:



Dünya Hayvanlar Günü ilk defa Mensch und Hund (İnsan ve Köpek) dergisini çıkaran Almanyalı yazar Heinrich Zimmermann tarafından 24 Mart 1925'te Berlin'de organize edildi.



1929'dan itibaren 4 Ekim'de kutlanmaya devam edildi. Önce Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kutlanan Dünya Hayvan Günü, Mayıs 1931'de İtalya Floransa'da düzenlenen dünya hayvanları koruma zirvesinde uluslararası bir gün olarak kabul edildi.



Assisili Francesco'nun anısına



24 Mart 1925'teki etkinlik, Berlin'de spor salonunda 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Aslında etkinliğin 4 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak 5 bin kişiyi ağırlayabilecek tek mekân olan bu spor salonu müsait olmadığı için 24 Mart'ta düzenlenmişti. 1929'dan sonra Dünya Hayvan Günü, Katolik Fransiskan cemaatinin kurucusu Assisili Francesco'nun (1181-1226) ölüm yıldönümü olan 4 Ekim'de kutlanmaya başlandı. Assisili Francesco'nun hayvanlarla konuştuğuna inanılıyordu. Tablolarda da hayvanlarla birlikte resmedilen Assisili Francesco'nun hayvanlara vaaz verdiği ve bir kurdu evcilleştirdiği de efsaneler arasında yer alıyor.

(TY)