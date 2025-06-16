Dünya ‘gürültülü’ denizlere karşı harekete geçiyor

Denizlerde insan kaynaklı artan sualtı gürültüsü, deniz memelilerinin yavrularını beslemesini ve yaşam alanlarında kalmasını zorlaştırıyor.

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan Nice kentinde 9-13 Haziran tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı’nda 37 ülke, okyanuslardaki gemi ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik bir bildiri imzaladı.

Kanada ve Panama öncülüğünde hazırlanan bildirge, sualtı ekosistemlerinin korunması için ilk küresel taahhüt olma özelliği taşıyor.

Oceans North adlı sivil toplum kuruluşundan Mollie Anderson’a göre, yaklaşık 130 deniz türü, söz konusu gürültüden olumsuz etkileniyor. “Sürekli ve yoğun gürültü, bu türleri yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor,” diyen Anderson, sesin tuzlu suda havaya kıyasla dört kat daha hızlı yayıldığını ve bunun hayvanların yön bulma, avlanma ve iletişim yeteneklerini engellediğini vurguluyor.

Arktik bölgesinde eriyen buzulların yeni deniz yolları açması, gemi trafiğini artırıyor. Sadece Kuzeybatı Geçidi’nde 2016’dan bu yana trafik yüzde 30 arttı. Özellikle beluga ve narval gibi sese bağımlı türler artık iletişim kurmakta ve yavrularını beslemekte zorlanıyor. Bu değişim yalnızca ekosistemi değil, Inuit gibi yerli toplulukların avcılık ve kültürel yaşamını da tehdit ediyor.

“Denizler de karayolları gibi düzenlenmeli”

“Yüksek Hedef Koalisyonu” adıyla duyurulan bildirge, daha sessiz gemi tasarımları, deniz koruma alanlarında gürültü sınırları ve gelişmekte olan ülkeler için ses izleme teknolojilerine erişim gibi önlemleri öngörüyor.

Gemi hızının birkaç knot düşürülmesi, daha verimli pervaneler veya elektrikli motorlar gibi basit çözümlerle bile gürültü kirliliğinde büyük azalma sağlanabiliyor.

Radio France Internationale’in aktardığına göre, bazı limanlar şu an gönüllü kılavuzlar sunsa da, Anderson’a göre bu yeterli değil: “Karayollarını nasıl düzenliyorsak, gemi trafiğinin yoğun olduğu alanlarda da aynı yapılmalı. Bu kamu yararına bir uygulama olur.”

Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro da bildirinin, uzun süredir gözardı edilen “görünmez ama güçlü bir tehdide” karşı kolektif hareket iradesi taşıdığını vurguladı. (TY)