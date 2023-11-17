Dünya Gıda Programı: Gazze geniş çapta açlıkla karşı karşıya

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda açığının söz konusu olduğunu ve buradaki halkın geniş çapta açlıkla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

WFP yaptığı açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10'u girebiliyor. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor" dedi.

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"Siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya" uyarısını yaptı.

Gazze'deki yakıt sıkıntısının 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya neden olduğunun vurgulandığı açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı belirtildi.

Yardımlar yetersiz

Açıklamada, 21 Ekim'de Mısır ile şerit arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından bu yana Gazze'ye 1129 tırın girdiği, bunların sadece 447'sinin gıda malzemesi taşıdığı bilgisi verilirken, WFP'nin Gazze'ye geçen kamyon sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığı ancak bunun yetersiz kaldığı ifade edildi.

WFP'nin Gazze'de geçen aydan bu yana yerinden edilmiş 700 binden fazla kişiye acil gıda yardımı sağladığı belirtildi.

(NT)