ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 14:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 14:55
2 dk Okuma

Dünya genelinde en sıcak nisan ayı yaşandı

40°C'nin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Filistin’de insanlar uzun süredir ısıyı hapseden çadırlarda yaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünya genelinde en sıcak nisan ayı yaşandı
Filistin'de balık tutmaya çalışan bir genç, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

World Weather Attribution grubunun önde gelen iklim bilimcilerinden oluşan uluslararası bir ekip tarafından yapılan hızlı ilişkilendirme analizine göre, nisan ayında Asya'da milyarlarca insanı etkileyen 40°C'nin üzerindeki aşırı sıcaklar, insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle daha sıcak ve daha olası hale geldi.

Çalışmada, iklim krizinin şiddetlendirdiği sıcak hava dalgalarının Asya'da yoksulluk içinde yaşayan insanlar ve Gazze'de zorla yerinden edilen 1,7 milyon Filistinli için hayatın nasıl daha da zorlaştırdığı vurgulandı.

40°C'nin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Filistin’de insanlar uzun süredir ısıyı hapseden çadırlarda yaşıyor. Filistinlilerin sağlık hizmetlerine ve temiz içme suyuna erişimleri hayli sınırlı ve serinlemek için seçenekleri yok.

Çalışmaya göre, Güney ve Güneydoğu Asya'da Myanmar, Laos ve Vietnam en sıcak nisan günü rekorlarını kırarken, Filipinler şimdiye kadarki en sıcak gecesini yaşadı. Hindistan'da sıcaklıklar 46ºC'ye kadar ulaştı.

Sıcaklığa bağlı ölümler

Çalışmanın sonuçlarına göre, dünya geçen ay kayıtlara geçen en sıcak nisan ayını yaşadı ve üst üste 11. kez “en sıcak ay” rekoru kırıldı.

Nisan ayı boyunca Bangladeş'te en az 28, Hindistan'da beş ve Gazze'de üç olmak üzere sıcaklığa bağlı ölümler yaygın bir şekilde rapor edilirken, bu yıl Tayland ve Filipinler'de de sıcaklığa bağlı ölümlerde artışlar rapor edildi.

Küresel İklim İletişim Ağı’nın aktardığına göre, bunlar sadece ilk rakamlar ve sıcaklığa bağlı ölümlerin yeterince bildirilmemesi nedeniyle nisan ayı boyunca Asya'da yüzlerce ya da muhtemelen binlerce başka sıcaklığa bağlı ölüm yaşanmış olması muhtemel.

Sıcaklar ayrıca ürün kıtlığına, hayvan kaybına, su kıtlığına, balıkların toplu ölümüne ve okulların yaygın olarak kapanmasına yol açtı.

Çalışmanın tamamına (İngilizce) ulaşmak için tıklayın. (TY)

küresel ısıtma iklim krizi Filistin Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
"Tarım alanları yok edilen Filistinliler, bahçelerinde üretim yapıyor"
6 Mayıs 2024
/haber/tarim-alanlari-yok-edilen-filistinliler-bahcelerinde-uretim-yapiyor-294986
DSÖ: Gazze’de sıcaklık artışı büyük bir sorun haline gelecek
2 Mayıs 2024
/haber/dso-gazzede-sicaklik-artisi-buyuk-bir-sorun-haline-gelecek-294889
Gazze'de sıcaktan dolayı en az iki çocuk öldü
29 Nisan 2024
/haber/gazze-de-sicaktan-dolayi-en-az-iki-cocuk-oldu-294754
Filistinli çiftçiler güneş enerjisiyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor
22 Nisan 2024
/haber/filistinli-ciftciler-gunes-enerjisiyle-uretimlerini-surdurmeye-calisiyor-294504
İsrail'in saldırıları en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer
11 Ocak 2024
/haber/israil-in-saldirilari-en-az-150-bin-ton-komur-yakmaya-es-deger-290426
“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”
19 Aralık 2023
/haber/gazzedeki-atik-yonetimi-ve-cevresel-yasam-kosullari-coktu-289519
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
11 Temmuz 2023
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
ilgili haberler
"Tarım alanları yok edilen Filistinliler, bahçelerinde üretim yapıyor"
6 Mayıs 2024
/haber/tarim-alanlari-yok-edilen-filistinliler-bahcelerinde-uretim-yapiyor-294986
DSÖ: Gazze’de sıcaklık artışı büyük bir sorun haline gelecek
2 Mayıs 2024
/haber/dso-gazzede-sicaklik-artisi-buyuk-bir-sorun-haline-gelecek-294889
Gazze'de sıcaktan dolayı en az iki çocuk öldü
29 Nisan 2024
/haber/gazze-de-sicaktan-dolayi-en-az-iki-cocuk-oldu-294754
Filistinli çiftçiler güneş enerjisiyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor
22 Nisan 2024
/haber/filistinli-ciftciler-gunes-enerjisiyle-uretimlerini-surdurmeye-calisiyor-294504
İsrail'in saldırıları en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer
11 Ocak 2024
/haber/israil-in-saldirilari-en-az-150-bin-ton-komur-yakmaya-es-deger-290426
“Gazze’deki atık yönetimi ve çevresel yaşam koşulları çöktü”
19 Aralık 2023
/haber/gazzedeki-atik-yonetimi-ve-cevresel-yasam-kosullari-coktu-289519
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
11 Temmuz 2023
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
Sayfa Başına Git