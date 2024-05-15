Dünya genelinde en sıcak nisan ayı yaşandı

World Weather Attribution grubunun önde gelen iklim bilimcilerinden oluşan uluslararası bir ekip tarafından yapılan hızlı ilişkilendirme analizine göre, nisan ayında Asya'da milyarlarca insanı etkileyen 40°C'nin üzerindeki aşırı sıcaklar, insan kaynaklı iklim krizi nedeniyle daha sıcak ve daha olası hale geldi.

Çalışmada, iklim krizinin şiddetlendirdiği sıcak hava dalgalarının Asya'da yoksulluk içinde yaşayan insanlar ve Gazze'de zorla yerinden edilen 1,7 milyon Filistinli için hayatın nasıl daha da zorlaştırdığı vurgulandı.

40°C'nin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Filistin’de insanlar uzun süredir ısıyı hapseden çadırlarda yaşıyor. Filistinlilerin sağlık hizmetlerine ve temiz içme suyuna erişimleri hayli sınırlı ve serinlemek için seçenekleri yok.

Çalışmaya göre, Güney ve Güneydoğu Asya'da Myanmar, Laos ve Vietnam en sıcak nisan günü rekorlarını kırarken, Filipinler şimdiye kadarki en sıcak gecesini yaşadı. Hindistan'da sıcaklıklar 46ºC'ye kadar ulaştı.

Sıcaklığa bağlı ölümler

Çalışmanın sonuçlarına göre, dünya geçen ay kayıtlara geçen en sıcak nisan ayını yaşadı ve üst üste 11. kez “en sıcak ay” rekoru kırıldı.

Nisan ayı boyunca Bangladeş'te en az 28, Hindistan'da beş ve Gazze'de üç olmak üzere sıcaklığa bağlı ölümler yaygın bir şekilde rapor edilirken, bu yıl Tayland ve Filipinler'de de sıcaklığa bağlı ölümlerde artışlar rapor edildi.

Küresel İklim İletişim Ağı’nın aktardığına göre, bunlar sadece ilk rakamlar ve sıcaklığa bağlı ölümlerin yeterince bildirilmemesi nedeniyle nisan ayı boyunca Asya'da yüzlerce ya da muhtemelen binlerce başka sıcaklığa bağlı ölüm yaşanmış olması muhtemel.

Sıcaklar ayrıca ürün kıtlığına, hayvan kaybına, su kıtlığına, balıkların toplu ölümüne ve okulların yaygın olarak kapanmasına yol açtı.

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