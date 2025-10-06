Dünya genelinde 85 milyon çocuk okula gidemiyor

Unicef, öğretmenlerin kaliteli eğitimin merkezinde yer aldığını, ancak toplumdaki bu önemli figürlerin yatırımlardaki kesintilerden ve giderek daha az sayıda öğrenciden muzdarip olmaya devam ettiğini hatırlattı.

260 milyondan fazla çocuk okula gitmiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun raporuna göre 2024 yılında ülkelerin sadece yüzde 31'inde etkili öğretmen mesleki gelişim sistemleri mevcuttu ve bu oran yüzde 64'lük hedefin yarısından az.

UNICEF’e göre, son on yılda okul dışı çocuk sayısı yaklaşık 265 milyon civarında seyrediyordu. Ancak 2023 tahminlerine göre bu sayı 272 milyona yükseldi. Eğitime yönelik Resmi Kalkınma Yardımı’nda yaşanan yüzde 24’lük düşüş nedeniyle bu rakamın 2024 sonuna kadar 278 milyona ulaşabileceği öngörülüyor.

Unicef İtalya Başkanı Nicola Graziano, "Hiçbir çocuk öğrenme ve bir gelecek kurma hakkından mahrum bırakılmamalıdır: eğitimli, motive ve destekli öğretmenlerin sağlanması sadece bilgi değil, aynı zamanda koruma, umut ve yaşam için fırsatlar sunmak anlamına gelir" dedi.

Kaç öğrencinin eğitime erişimi var?

Unicef, okula devam etmeyen çocukların ayrıntılarına bakıldığında, son üç yılda 35 milyon artışla 234 milyon çocuğun kaliteli eğitime erişmek için desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin etmekte.

Bu 234 milyon çocuğun 85 milyonu hiç okula gitmiyor: yüzde 52'si kız çocuğu, yüzde 17'si mülteci veya ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve yüzde 20'den fazlası engelli çocuklar.

Temmuz 2025 itibariyle 1.466.000 çocuğun eğitimde zorluklarla karşılaştığı Gazze'deki durum ciddiyetini koruyor. Haziran 2025 itibariyle, 538'i Gazze Şeridi'nde (yüzde 95,4) ve 50'si Batı Şeria'da olmak üzere 588 okul binası İsrail saldırılarından etkilenmiş durumda.

Sudan'da okul çağındaki 19 milyon çocuğun 17 milyondan fazlası okula gidemiyor. Haiti'de tırmanan çete şiddeti ve iç huzursuzluk 1.4 milyondan fazla çocuğun acil eğitim desteğine ihtiyaç duymasına neden oluyor.

Eğitim Reformu Girişimi: 612 bin çocuk eğitim dışında

"Uluslararası toplum acilen eğitime yatırım yapmalı"

"Öğretmenlere yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmak demektir" diyen Unicef, her öğretmenin desteklenmesi, her sınıfın kapsayıcı olması ve dünyanın her yerinde her çocuğun öğrenme fırsatına sahip olması için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Unicef İtalya Başkanı Nicola Graziano, "Bu Dünya Öğretmenler Gününde, en zor koşullarda bile cesaret ve özveriyle çocuklara eğitimlerinde rehberlik etmeye devam eden tüm öğretmenlere ve eğitimcilere şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Nerede olursa olsun her çocuğun yanında bir öğretmenin varlığına güvenebilmesi için hükümetlerin ve uluslararası toplumun acilen eğitime yatırım yapması elzemdir," ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu okullarda çocuk haklarını anlatacak

Dünya öğretmenler günü nedir? Öğretmenlerin çalışmalarını kutlamak için her yıl 5 Ekim'de kutlanan uluslararası bir gündür. 30 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen UNESCO 27. Genel Konferansı'nda alınan kararla 1994 yılından beri kutlanan bu gün, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi" isimli tavsiye kararının 5 Ekim 1966 tarihinde imzalanmasının yıl dönümüdür.

