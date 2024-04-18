ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 08:49
1 dk Okuma

“Dünya genelinde 4 gençten 1’i çatışmadan etkilenmiş durumda”

BM yetkilisi DiCarlo, Gazze'de nüfusun yüzde 70'inin 30 yaş altı gençlerden oluştuğunu, hepsinin daha önce görülmemiş düzeyde travma, şiddet, hastalık ve gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Dünya genelinde 4 gençten 1’i çatışmadan etkilenmiş durumda”

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Akdeniz’deki güvenlik sınamalarının ele alınmasında genç bireylerin rolü" konulu oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Gençlerin karar mekanizmalarına anlamlı bir şekilde dahil edilmesinin herkes için öncelik olması gerektiğinin altını çizen DiCarlo, Güney ve Doğu Akdeniz'de gençlerin nüfusun yüzde 55'ini temsil ettiğini kaydetti.

“Sömürü, taciz ve ihmal”

DiCarlo, bölgede 2011'de gerçekleşen gösterilerin öncülüğünü gençlerin yürüttüğünü anımsatarak, aynı zamanda şiddet yanlısı ve aşırıcı grupların gençleri nasıl sömürdüğünün de görüldüğünü dile getirdi.

Gençlerin aynı zamanda Akdeniz'deki tehlikeli yolculuğa çıkanların çoğunu oluşturduğuna dikkati çeken DiCarlo, "Dünya genelinde 4 gençten 1'inin çatışmadan etkilendiği tahmin ediliyor. Özellikle gençler ve kadınlar sömürü, taciz ve ihmale daha açık durumda" uyarısında bulundu.

DiCarlo, çatışmalarda doğrudan ölümlerin yüzde 90'ının genç erkekler arasında gerçekleştiğini bildirdi.

“Travma, şiddet, hastalık ve gıda güvencesizliği”

Akdeniz'in bir bölümünde korkunç bir felaket gerçekleştiğine dikkati çeken DiCarlo, 7 Ekim Hamas saldırısı ve sonrasında Gazze'de çok sayıda can kaybı olduğunu hatırlattı.

DiCarlo, "Gazze'de nüfusun yüzde 70'i 30 yaş altı gençlerden oluşuyor. Hemen hemen hepsi daha önce görülmemiş düzeyde travma, şiddet, hastalık ve gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor. Gazze'de tüm okullar kapalı. Bu da 625 binden fazla öğrenciyi etkiliyor" bilgisini paylaştı.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
Sayfa Başına Git