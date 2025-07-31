Dünya Atletizm Federasyonu’ndan kadın sporculara ‘cinsiyet testi’ şartı

Dünya Atletizm Federasyonu, 13 Eylül’de Japonya’nın başkenti Tokyo’da başlayacak olan Dünya Şampiyonası öncesinde kadın kategorisinde yarışacak tüm sporculara “biyolojik cinsiyet testi” zorunluluğu getirdi.

1 Eylül’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, kadın kategorisinde yarışmak isteyen tüm sporculara Y kromozomunu “tespit etmeye” yönelik SRY (Sex-determining Region Y) gen testi uygulanacak.

Test, yanaktan alınan sürüntü örneği ya da kan yoluyla yapılacak.

Federasyon, Mart 2023’te trans kadınların kadın kategorilerinde yarışmasını tamamen yasaklamıştı.

1999 yılından beri ilk

Out Sports’un aktardığına göre, 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin toplu cinsiyet testlerini sonlandırmasından bu yana bu alanda ilk kez böyle bir uygulama gündeme geliyor.

Yeni testlerin uygulanması, her ülkenin kendi atletizm federasyonu tarafından denetlenecek.

Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Sebastian Coe, söz konusu ayrımcı uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada “Kadın sporunun bütünlüğünü korumayı ve teşvik etmeyi temel ilkemiz olarak görüyoruz. Üst seviye kadın kategorisinde yarışmak istiyorsanız biyolojik olarak kadın olmalısınız,” dedi.