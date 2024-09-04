"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”

Muhammet Ustabaş, dün (3 Eylül Salı) Artvin’in Borçka ilçesindeki Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimine karşı çıkan köylülere silahla ateş açtı. Reşit Kibar hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Ekolojistler, gazeteciler ve siyasi partilerin ekoloji örgütleri, cinayete sosyal medyadan tepki gösterdi.

Metin Lokumcu'nun 13 yıl önce Hopa'da derelerine sahip çıkarken polis şiddetiyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı, sorumluların cezasız kaldığına dikkat çekildi.

“Bugüne kadar kim, niye korudu, soruşturma açmadı?”

Bahadır Özgür: Hopa Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemek isteyen halka ateş açan ve Reşit Kibar'ı öldürenlerin çalıştığı Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı. Kocaeli'nde AKP'lilere, belediyelere ve bazı eski bakanlara kadar uzanan bir çıkar ağının parçası olduğu iddia edilen bu şirket işi tetiği çekene yıkıp kurtulmaya çalışıyor. En az 10 kere ihbar dilekçesi verildi, suç duyurusu yapıldı, Cimer'e yazıldı. Parayla tutulan tetikçiler isim isim yetkililere verildi. Bugüne kadar kim, niye korudu, soruşturma açmadı?

Ekoloji Radarı: Hopa Cankuratan mevkiinde ağaç katliamı yapan şirkete karşı ağaçları korumak isterken şirket tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın hesabını soracağız! Tüm doğa ve yaşam savunucuları yarın (04 Eylül Çarşamba) saat 19.00 da Kadıköy Rıhtım'da eylemde olacak.

DEM Ekoloji: Artvin Hopa’da Cankurtaran'da süren orman nöbetine yapılan silahlı saldırıda Reşit Kibar katledildi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Doğasına sahip çıkanlara yönelik yok etme ve yıldırma çabalarından yılmayacak, doğa talanına susmayacağız! Direnişleri direnişimizdir.

Tarım Sen: Artvin Hopa'da ormanları için nöbet tutan köylülere holding çetelerinin açtığı ateş sonrası Reşit Kibar'ın ölüm haberini aldık. Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan 2 köylüye acil şifalar diliyoruz. Derelerini, ormanlarını savunan Hopa halkı size boyun eğmez!.

Eren Keskin: 13 yıl önce derelerine sahip çıkan Metin Lokumcu’ya gaz sıkan polisler için beraat talep eden mahkemeye 2 gün kala, bugün yine Hopa’da Cankurtaran bölgesinde ağaçları kesilmesin diye mücadele eden Reşit Kibar vurularak öldürüldü. Cezasızlık ve adaletsizlik bizi bugüne getirdi!

Başaran Aksu: Hopa’da, Borçka’da, Aybastı’da, Araklı’da, İliç’te, Akbelen’de.. yurdun dört bir yanında insanlar canı pahasına ormanına, toprağına, suyuna sahip çıkan bir mücadele yürütüyor holdingçi güçlere karşı.. Reşit Kibar kardeşimiz, canımız şirket çetelerince öldürüldü. Asla unutmayız!

“Ormanlarımızı, suyumuzu, havamızı vermeyeceğiz”

Ekoloji Birliği: Hopa'da, ormanın ortasında "orman parkı projesi"ne karşı çıkan köylülere şirket elemanları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda Reşit Kibar katledildi. Artık canımıza kastediyorsunuz, ama yağma yok, size ormanlarımızı, suyumuzu, havamızı toprağımızı vermeyeceğiz...

Umut Sen Karadeniz: Hopa halkı doğamızı koruma mücadelesinde sermayenin uşakları tarafından katledilen Reşit Kibar’ı sonsuzluğa uğurluyor. Reşit’in hesabı sorulacak.

TİP Ekoloji: Dün Hopa'da ormanı savunurken öldürülen Reşit Kibar'ı uğurluyoruz. Halk hep bir ağızdan haykırıyor: Katiller halka hesap verecek. Şirketler zenginleşsin diye, tetikçilerin halkımıza, doğamıza dönük saldırılarına teslim olmayacak, mücadeleden geri adım atmayacağız!

Hopa'da halk öldürülen köylü Reşit Kibar için sokağa çıktı

Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

TTB'den de tepki:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de şu açıklamayı yaptı:

“2011 yılında Hopa'da derelerine sahip çıkarken polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu ve 2017 yılında Antalya’da bir taşocağının neden olduğu orman katliamını önlemeye çalışırken öldürülen Büyüknohutçu çiftinden sonra, yine Hopa’da 3 Eylül 2024 tarihinde doğasını ve yaşamı savunan Reşit Kibar adlı yurttaşımız gözünü hırs bürümüş sermaye temsilcilerinin tetikçileri tarafından öldürüldü. Temel insan haklarından birisi olan çevre hakkı anayasamızda şu şekilde tanımlanmıştır: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”

"Yaşamak yaşatmak isteyen, yaşam ve sağlık hakkı için mücadele eden bizler; Artvin Cankurtaran'da “orman parkı projesi”ne karşı anayasal hakkını kullanan yurttaşlara yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten arındırılmış demokratik bir ülke ve sağlıklı bir toplum için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi; ülkemizin dört bir yanında çevre hakkını savunanlara yönelik saldırılara direnen, Akbelen’den Cudi’ye, İliç’ten Cankurtaran’a kadar ekolojik yıkım ve doğa katliamına yol açan uygulamalara karşı yaşam alanlarını, doğasını ve ormanlarını savunan mücadelelerle dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Ne olmuştu?

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında dün (3 Eylül) iş makineleri ormanlık alana girdi.

Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü hafif yaralandı.

Artvin Valiliği, saldırının ardından ‘şirket yetkilileri’ olarak nitelendirdiği Muhammet Ustabaş (42) ve Fikret M.’nin (41), olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Şirket, projeden çekildi Saldırının ardından bianet’in ulaştığı Hopa’da gazetecilik yapan Atakan Asılbay, şunları söylemişti: “Muhammet Ustabaş, köyde Yunus Merttürk'ün adamı olarak biliniyor. Köylüler oldukça tepkili. Bazı köylüler, Faruk Çelik'in Orman Bölge Müdürü'nü arayarak Yunus Bey'in işinin 'neden hâlâ çözülemediğini' sorduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, Reşit Merttürk'ün (Borçka İl Genel Meclis Üyesi) de bu işin içinde olduğunu ve olayların bu kişiler yüzünden vuku bulduğu söyleniyor. Köylüler daha önce birçok kez uyarılmış.” Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim. Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı.

(EMK)