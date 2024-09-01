Duhoklu Hakim Lokman Kürtçe konuştuğu için öldürüldü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi vatandaşı Hakim Lokman, iddiaya göre Kürtçe konuştuğu için İstanbul’da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Rudaw'ın haberine göre olay, Aksaray'da meydana geldi. Duhok kentinin Şêxan ilçesinin Kelekçi bucağına kayıtlı 45 yaşındaki Lokman’ın kuzeni Ramazan Muhammed, “kavganın nedenini tam olarak bilemediklerini, ancak Lokman’ın 12 kişinin saldırısına uğradığını” söyledi.

Lokman’ın yakınları olayı araştırmak ve cenazeyi almak üzere İstanbul’a geldi.

Konuya dair Türkiye’nin emniyet ve adli makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

“Saldırganlar gözaltına alınmadı”

Duhok’ta Rûdaw muhabiri Nayif Remezan’a konuşan Lokman’ın kuzeni Ekrem Nesrullah, şunları söyledi:

“Üç günlüğüne otel odası rezervasyonu yapıyor. Otelden çıkıyor, saat 01.30’da bir şey yemek için kafeteryaya gidiyor. Amcasının oğluyla konuşuyor, İngiltere’deki kuzeniyle telefonda Kürtçe konuşuyor. 10-12 kişilik bir grup bunun Kürt olduğunu anlıyor. Bıçağı alıyor, kalbine saplıyor. Hastaneye ulaştırılmadan ölüyor. Kürtçe konuştuğu için oluyor. Grup küfrediyor, Hakim de Türkçe biliyor, kabul etmiyor, karşılık veriyor. Sonrasında bıçağı saplıyorlar. Yanındaki iki kişi de gözaltında şu an. Saldırganlardan kimse gözaltına alınmadı."

Kılıç-Koçyiğit: Şiddet körükleniyor

Cinayetin duyulması sonrasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç - Koçyiğit, cinayete tepki gösterdi.

Kılıç-Koçyiğit, "İktidarın Kürt düşmanlığına dayanan politikaları, bu tür nefret suçlarını doğrudan teşvik etmiş ve Kürtleri açık hedef haline getirmiştir!" dedi.

(EMK)