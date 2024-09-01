ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 16:01
1 dk Okuma

Duhoklu Hakim Lokman Kürtçe konuştuğu için öldürüldü

Cinayete dair Türkiye’nin emniyet ve adli makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
u fotoğrafta, bir adam bir ofis ortamında oturuyor. Adam, koyu renkli bir sakala ve kısa kesilmiş saçlara sahip. Üzerinde mavi ve beyaz çizgili bir tişört var. Sağ elinin üzerinde bandaj veya sargı bezi bulunuyor, bu da yakın zamanda bir yaralanma geçirmiş olabileceğini gösteriyor. Adam, deri bir ofis sandalyesinde oturmuş ve masaya doğru hafifçe eğilmiş durumda. Masada bazı ofis malzemeleri, bir dezenfektan şişesi ve çeşitli eşyalar yer alıyor. Arka planda, lüks arabaların görsellerinin olduğu bir duvar posteri dikkat çekiyor. Fotoğraf genel olarak bir ofis ortamını, muhtemelen otomobil satışı veya oto galerisi ile ilgili bir işletmeyi yansıtıyor.
Fotoğraf: Rûdaw

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi vatandaşı Hakim Lokman, iddiaya göre Kürtçe konuştuğu için İstanbul’da kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Rudaw'ın haberine göre olay, Aksaray'da meydana geldi. Duhok kentinin Şêxan ilçesinin Kelekçi bucağına kayıtlı 45 yaşındaki Lokman’ın kuzeni Ramazan Muhammed, “kavganın nedenini tam olarak bilemediklerini, ancak Lokman’ın 12 kişinin saldırısına uğradığını” söyledi.

Lokman’ın yakınları olayı araştırmak ve cenazeyi almak üzere İstanbul’a geldi.

Konuya dair Türkiye’nin emniyet ve adli makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

“Saldırganlar gözaltına alınmadı”

Duhok’ta Rûdaw muhabiri Nayif Remezan’a konuşan Lokman’ın kuzeni Ekrem Nesrullah, şunları söyledi:

“Üç günlüğüne otel odası rezervasyonu yapıyor. Otelden çıkıyor, saat 01.30’da bir şey yemek için kafeteryaya gidiyor. Amcasının oğluyla konuşuyor, İngiltere’deki kuzeniyle telefonda Kürtçe konuşuyor. 10-12 kişilik bir grup bunun Kürt olduğunu anlıyor. Bıçağı alıyor, kalbine saplıyor. Hastaneye ulaştırılmadan ölüyor. Kürtçe konuştuğu için oluyor. Grup küfrediyor, Hakim de Türkçe biliyor, kabul etmiyor, karşılık veriyor. Sonrasında bıçağı saplıyorlar. Yanındaki iki kişi de gözaltında şu an. Saldırganlardan kimse gözaltına alınmadı."

Kılıç-Koçyiğit: Şiddet körükleniyor

Cinayetin duyulması sonrasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç - Koçyiğit, cinayete tepki gösterdi.

Kılıç-Koçyiğit, "İktidarın Kürt düşmanlığına dayanan politikaları, bu tür nefret suçlarını doğrudan teşvik etmiş ve Kürtleri açık hedef haline getirmiştir!" dedi.

(EMK)

duhok Kürt aileye saldırı ırkçı saldırılar dem parti Gülistan Kılıç-Koçyiğit
ilgili haberler
Sakarya’da Kürt işçilere saldırıya “takipsizlik” kararı
25 Aralık 2020
/haber/sakarya-da-kurt-iscilere-saldiriya-takipsizlik-karari-236585
Leman Kürt işçilere saldırıyı kapağına taşıdı
9 Eylül 2020
/haber/leman-kurt-iscilere-saldiriyi-kapagina-tasidi-230572
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sakarya’da Kürt işçilere saldırıya “takipsizlik” kararı
25 Aralık 2020
/haber/sakarya-da-kurt-iscilere-saldiriya-takipsizlik-karari-236585
Leman Kürt işçilere saldırıyı kapağına taşıdı
9 Eylül 2020
/haber/leman-kurt-iscilere-saldiriyi-kapagina-tasidi-230572
Sayfa Başına Git