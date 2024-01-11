“Duasız ve Törensiz” raflardakini yerini aldı

Beyda Yıldız’ın ilk romanı Duasız ve Törensiz Everest Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Roman Siirt’ten Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Neval’in ilk aşkı Hasan’ın kaybı ile yaşadıklarına odaklanıyor.

Yas, unutmak ve hatırlamak gibi temalar etrafında gezinen roman arka planına 80’li ve 90’lı yılların politik atmosferini alıyor. Diyarbakır Kitap Fuarında yoğun ilgi gören roman tüm kitap evlerinde okurlarını bekliyor.

Kitabın arka kapak yazısı şöyle:

“Beyda Yıldız, Siirt’ten Almanya’ya uzanan genç bir ömrün, merhemi olmayan derin bir yaranın, unutmaık ve hatırlamak arasındaki karlı yolun hikayesini anlatıyor Duasız ve Törensiz’de: Birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan’ın kalbinde kök salan ve zamanla bir sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen büyük bir yasın günlerini sayıyor. Başka bir dilde büyümeye zorlanmışların, kaybını ararken kaybolanların, hasretin ruhlarda bıraktığı yakıcı boşluğun romanı bu; ölü toprağı yiyenlerin romanı.”

(EMK)