DSÖ’den Gazze’deki hastane için çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi X hesabından, tahliye edilen 320 hastalı Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine ilişkin açıklama yaptı.

Ghebreyesus, “Güneydeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi korunmalı ve bir an önce hizmete açılmalıdır. Gazze, daha fazla hastaneyi kaybetmeyi göze alamaz” dedi.

Hastaların sevk edildiği hastanede tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı

Han Yunus’taki tahliye çağrıları sonrası Gazze-Avrupa Hastanesindeki 320 hastanın ve sağlık personelinin tahliye edildiğini aktaran Ghebreyesus, hastaların büyük çoğunluğunun halen 350'den fazla yatan hastayla tam kapasite hizmet veren Nasır Hastanesine yönlendirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde ameliyat için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşandığını da vurguladı.

BM’ye ait 3 tırın da Gazze-Avrupa Hastanenin tıbbi malzemelerini başka bir bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, kalan malzemelerin ise en kısa sürede hastaneden alınacağını kaydetti.

Filistinliler Han Yunus'tan göçe zorlandı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz’da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden, Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istedi. Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı. Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Bölge, altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internet hizmetlerinden yoksun.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)