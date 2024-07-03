ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 12:46
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 12:51
2 dk Okuma

DSÖ’den Gazze’deki hastane için çağrı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Gazze, daha fazla hastaneyi kaybetmeyi göze alamaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ’den Gazze’deki hastane için çağrı
Fotoğraflar: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, resmi X hesabından, tahliye edilen 320 hastalı Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine ilişkin açıklama yaptı.

Ghebreyesus, “Güneydeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi korunmalı ve bir an önce hizmete açılmalıdır. Gazze, daha fazla hastaneyi kaybetmeyi göze alamaz” dedi.

Hastaların sevk edildiği hastanede tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı

Han Yunus’taki tahliye çağrıları sonrası Gazze-Avrupa Hastanesindeki 320 hastanın ve sağlık personelinin tahliye edildiğini aktaran Ghebreyesus, hastaların büyük çoğunluğunun halen 350'den fazla yatan hastayla tam kapasite hizmet veren Nasır Hastanesine yönlendirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde ameliyat için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşandığını da vurguladı.

BM’ye ait 3 tırın da Gazze-Avrupa Hastanenin tıbbi malzemelerini başka bir bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, kalan malzemelerin ise en kısa sürede hastaneden alınacağını kaydetti.

Filistinliler Han Yunus'tan göçe zorlandı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz’da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden, Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istedi.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Bölge, altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internet hizmetlerinden yoksun.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Gazze’de ateşkes için görüşme
Bugün 08:47
/haber/gazzede-ateskes-icin-gorusme-297104
BM: Gazze'de sadece insani kriz yok, “sefalet girdabı” var
3 Temmuz 2024
/haber/bm-gazze-de-sadece-insani-kriz-yok-sefalet-girdabi-var-297062
AB: İsrail, Gazze’ye yardımları engelleyerek insanları aç bırakıyor
27 Haziran 2024
/haber/ab-israil-gazzeye-yardimlari-engelleyerek-insanlari-ac-birakiyor-296904
Gazze’de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar arttı
26 Haziran 2024
/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
BM: Gazze’de nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca yerinden edildi
26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
25 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-200-den-fazla-insani-yardim-calisani-olduruldu-296814
SAVE THE CHILDREN AÇIKLADI
Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
ilgili haberler
Gazze’de ateşkes için görüşme
Bugün 08:47
/haber/gazzede-ateskes-icin-gorusme-297104
BM: Gazze'de sadece insani kriz yok, “sefalet girdabı” var
3 Temmuz 2024
/haber/bm-gazze-de-sadece-insani-kriz-yok-sefalet-girdabi-var-297062
AB: İsrail, Gazze’ye yardımları engelleyerek insanları aç bırakıyor
27 Haziran 2024
/haber/ab-israil-gazzeye-yardimlari-engelleyerek-insanlari-ac-birakiyor-296904
Gazze’de biriken çöp yığınları ve atık sular nedeniyle salgın hastalıklar arttı
26 Haziran 2024
/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
BM: Gazze’de nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca yerinden edildi
26 Haziran 2024
/haber/bm-gazzede-nufusun-dortte-ucunden-fazlasi-defalarca-yerinden-edildi-296830
BM: Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanı öldürüldü
25 Haziran 2024
/haber/bm-gazze-de-200-den-fazla-insani-yardim-calisani-olduruldu-296814
SAVE THE CHILDREN AÇIKLADI
Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp
24 Haziran 2024
/haber/gazzede-21-bine-yakin-cocuk-kayip-296775
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.