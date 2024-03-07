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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 11:42
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DSÖ’den Gazze için “açlık” uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de bombardımandan kurtulan çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ’den Gazze için “açlık” uyarısı
Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde aileler, bebek maması için bekliyor. Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'de yaşanan açlık ve çocukların bu sebeple yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

“Gazze'de bombardımandan kurtulan çocuklar kıtlık nedeniyle hayatını kaybedebilir” diyen Ghebreyesus, Gazze'de daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, Gazze için "ateşkes" çağrısını da yineledi.

Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" 20 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesinde de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 72 yaşında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktararak Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve dehidrasyondan kaynaklı ölümlerin sayısının yalnızca hastanelere ulaşanları yansıttığını belirten Kudra, "Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesi içinde olduğu uyarısında bulundu. BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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/haber/bm-raportorleri-israil-gazzelileri-kasitli-olarak-ac-birakiyor-292728
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