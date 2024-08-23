DSÖ ve BM’den Gazze’de çocuk felci için aşı çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne bir an önce aşıların ulaştırılması ve aşılamanın etkili olabilmesi için 10 yaş altındaki tüm çocukların aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ/WHO) Gazze Şeridi'nde 25 yılın ardından ilk defa 10 aylık bir çocuğun çocuk felci virüsü nedeniyle felç geçirdiğini doğruladığına dikkati çekti.

“Filistinli ve İsrailli çocuklarda ayrım yapmayacak”

Lazzarini, "Çocuk felci virüsü Filistinli ve İsrailli çocuklar arasında ayrım yapmayacak. İnsani arayı geciktirmek virüsün çocuklar arasında yayılma riskini artıracak. Aşıları Gazze'ye getirip soğuk bir şekilde muhafaza etmek yeterli değil. Etkili olması için, 10 yaş altındaki her çocuğun bu aşıyı alması gerekir" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda çocuk hastalığına karşı aşı yapıldığına işaret eden Lazzarini, "UNRWA tıbbi ekipleri, mobil sağlık ekiplerimiz aracılığıyla aşıları kliniklerimize teslim edecek. Savaş başladığından beri bu çabalar sayesinde Gazze genelinde çocukların yüzde 80'i farklı çocuk hastalıklarına karşı aşılandı" dedi.

UNRWA'nın son raporuna göre, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde UNRWA'ya ait 10 sağlık merkezi ve 79 mobil sağlık noktası faaliyet gösteriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" dedi.

DSÖ: 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık ve aşılanmamış bir çocuğun çocuk felcine yakalandığının doğrulanmasından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, çocuk felci hastalığına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldüğünü söyledi.

DSÖ ve ortaklarının, bölgedeki DSÖ onaylı bir laboratuvarda test edilmek üzere bu çocuğun dışkı örnekleri almak ve bunu transfer etmek için acilen çalışmalara başladığını söyleyen Ghebreyesus, genom diziliminin, virüsün haziranda Gazze'nin atık suydan toplanan çevresel örneklerde tespit edilen "tür iki çocuk felci virüsü"yle bağlantılı olduğunun doğrulandığını kaydetti.

Sol alt bacağında felç meydana gelen çocuğun durumunun stabil olduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) virüsün bulaşmasını durdurmak üzere iki ayakla aşılama kampanyası başlatmak üzere çalıştığını anlattı.

“Sağlık tesisleri işlevsiz hale geliyor”

İsrail'in tekrarladığı tahliye emirleri nedeniyle Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Balah bölgelerinde binlerce kişinin zorla yerinden edilmeye devam ettiğini ve bu yüzden çocuk felci tehdidi yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun halihazırda sıkıntı yaşayan Gazzelilerin fiziksel ve ruhsal zorluklarını arttırdığını vurguladı.

İsrail'in tahliye kararlarından etkilenen bölgelerdeki sağlık tesislerinin güvenli erişim eksikliği nedeniyle işlevsiz hale gelme riski taşıdığını bildiren Ghebreyesus, "Bu, her ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Gazze halkının şu an acil olarak ihtiyaç duyduğu şey, tekrarlanan yerlerinden edilme değil, koruma ve onurdur" diye konuştu.

Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklayan Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini açıklamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)