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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 18:17
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 18:21
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DSÖ: Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların 8 ayı geride bıraktığını belirten Mashal, savaşın Hartum'dan ülkenin çeşitli eyaletlerine yayıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/dso-sudan-dunyanin-en-buyuk-yerinden-edilme-kriziyle-karsi-karsiya.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Mohammad Taufiq Mashal, çatışmaların yaşandığı Sudan'ın dünyanın en büyük yerinden edilme kriziyle karşı karşıya bulunduğunu ve yaklaşık 6,8 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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Mashal, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuştu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların 8 ayı geride bıraktığını belirten Mashal, savaşın Hartum'dan ülkenin çeşitli eyaletlerine yayıldığını ve tüm Sudan halkını etkilediğini söyledi.

Anadolu Ajansı haberine göre, Mashal, nisandan bu yana en az 12 bin 260 kişinin öldürüldüğünü, 33 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Mashal, şunları kaydetti:

"Güvensizlik ve bürokratik engeller, Sudan'ın birçok yerinde insani erişimi ve malzemelerin ulaştırılmasını kısıtlamaya devam ediyor. Darfur'daki durum özellikle endişe verici. DSÖ, bu ihtiyaçlar ve zorluklar karşısında Sudanlı sağlık yetkilileri ve sağlık ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Sudan'daki insani kriz, devam eden çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler ve salgın hastalıklar nedeniyle daha da kötüye gidiyor."

(EMK)

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