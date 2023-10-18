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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 09:19
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:44
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DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan “Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/dso-saglik-hizmetlerine-yonelik-her-saldiri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-1.jpg
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Hastaneye saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, "Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun" dedi.

“Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız”

Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ'nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

El-Mandhari, Gazze'nin kuzeyinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail'in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

“Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması” çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

TTB: Saldırılar soykırım boyutuna ulaştı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) hastaneye saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:

“Hamas saldırısını fırsat bilip işgali tamamına erdirmeyi hedefleyen İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar soykırım boyutuna ulaşmıştır. Temel gereksinimlerin ulaşmasını engelleyerek işlemez hale getirdikleri sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok sayıda sağlık emekçisinin, hastanın ve sivilin katledilmesini lanetliyoruz.

Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: Savaş bir halk sağlığı sorunudur! İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun! Barış, hemen şimdi!

Tüm sağlık kurumlarında yakalarımıza siyah kurdele takıyor, kapı ve pencerelerimize bağladığımız kurdelelerle insanlığın acısını paylaşıyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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