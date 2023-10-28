DSÖ, MSF ve Kızılhaç: Gazze’yle bağlantımızı kaybettik

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle dün gece bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri kesildi. İsrail, gece düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, dün akşam yaptığı açıklamada, “Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz” dedi.

Chapagain, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, siviller, sağlık çalışanları ve tesislerin korunması çağrısında bulundu.

İSRAİL SALDIRISI GENİŞLİYOR İsrail Gazze'ye ateş yağdırmaya başladı

MSF ve DSÖ: İrtibatı kaybettik

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Gazze'de sahadaki bazı Filistinli meslektaşlarımızla irtibatı kaybettik. Şifa Hastanesine sığınan hastalar, sağlıkçılar ve binlerce aile için endişeliyiz” açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, “Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sahadaki diğer insani yardım ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik” diye yazdı. Bu kuşatmanın, çalışanların güvenliği ve savunmasız hastaların acil sağlık riskleri konusunda endişe verici olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, paylaşımında, “Tüm sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Oxfam’dan derhal ateşkes çağrısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Oxfam'dan yapılan açıklamada, "Karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığı Gazze'de iletişim tamamen kesildi. Oxfam bu durumdan, özellikle de Gazze ile iletişimin tamamen kesilmesinden derin endişe duymaktadır" dendi.

BM: Gazze'deki insani sistem, topyekün bir çöküşle karşı karşıya

“Dünya sessiz kalmamalı”

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşu da dün akşam Gazze'deki ekibiyle tüm bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

İngiltere merkezli MAP Başkanı Melanie Ward, yaptığı açıklamada, Gazze'deki ekibiyle tüm bağlantıyı kaybettiklerini belirterek, Gazze'de birkaç gün önce elektrik kesintileri etkisini göstermeye başladığında, meslektaşları Mahmud Şalabi'nin yaptığı, "Korkarım katliamlar olacak ve bu katliamlar tamamen karanlıkta yapılacak" uyarısını hatırlattı.

Ward, "Şu ana kadar öldürülenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk. Gazze'nin dünyayla bağlantısının kesilmesiyle birlikte, bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor. Dünya sessiz kalmamalı. Siyasi liderlerimiz Gazze'de işlenen vahşete yeşil ışık yakmaya devam etmemeli ve Filistinli sivilleri bu suçlardan koruma sorumluluklarını hatırlamalı. Şimdi bir ateşkese ve bu eşi benzeri görülmemiş dehşete derhal son verilmesine ihtiyacımız var" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)