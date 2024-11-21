DSÖ, M çiçeği aşısını onayladı

ünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı Japonya'daki KM Biologics firmasının geliştirip ürettiği "LC16m8 aşısını" acil kullanım için onayladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" acil kullanım listesine eklediğini belirterek, bunun salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı olduğunu kaydetti.

"Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır" diyen DSÖ Genel Direktörü, son iki ayda salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu hatırlattı.

DSÖ, 13 Eylül'de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu duyurmuştu.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

(EMK)