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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 12:04
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DSÖ: Lübnan’da hastaneler yaralılarla dolup taşıyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “Sağlık sistemi art arda yaşanan krizler nedeniyle zayıfladı ve büyük ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlanıyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DSÖ: Lübnan’da hastaneler yaralılarla dolup taşıyor
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık sisteminin içinde olduğu zorluklara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da ölümlerin arttığını belirten Ghebreyesus, "Hastaneler yaralı hastalarla dolup taşıyor. Sağlık sistemi art arda yaşanan krizler nedeniyle zayıfladı ve büyük ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlanıyor" dedi.

“Daha fazla yardıma ihtiyaç var”

Ghebreyesus, Lübnan ve bölgedeki sağlık durumunu görüşmek üzere Cenevre'de Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiğini, hastaların, sağlık çalışanlarının ve mülteciler dahil sivillerin korunması ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinin sunulması gerektiği konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştığını ifade eden Ghebreyesus, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve hastalara yönelik müdahaleleri artırdıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halkının ihtiyacı olan şey barıştır. Daha fazla kayıp ve acıyı önlemek için şiddet son bulmalı. Çatışmanın daha da tırmanması bölge için felaket sonuçlar doğuracaktır. En iyi ilaç barıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan makamlarının açıklamasına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri ülkede 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1328 kişi hayatını kaybetti.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı
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