DSÖ: Libya’daki selde ölü sayısı 4 bin 333 oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Libya'nın doğusunda 10 Eylül'deki selde can kaybının 4 bin 333'e ulaştığını bildirdi.

DSÖ'nün Libya bölge ofisinde acil durumlar sağlık ekibinden sorumlu Hale Hudari, çevirimiçi brifingde, Doğu Akdeniz’deki sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Cenazeler aranıyor

Libya'nın doğusundaki kentleri vuran kasırgayı gerçek bir felaket olarak nitelendiren Hudari, “Derne kentindeydim ve oradaki yıkımı gözlerimle gördüm” dedi.

Kasırga nedeniyle resmi olarak bildirilen can kaybı sayısının 4 bin 333'e ulaştığını aktaran Hudari, “Cansız bedenlere ulaşma çalışmaları hala devam ediyor. Dün gece de Derne kentinin 250 kilometre açıklarından bir ceset çıkarıldı” dedi.

8 bin 500 kişi kayıp

Afet bölgesinde 8 bin 500 kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Hudari, ölenler arasında 25'i doktor olmak üzere toplam 101 sağlık çalışanının olduğuna işaret ederek, “Bu da Libya'da sağlık sektörü için büyük bir kayıp” diye konuştu.

DSÖ'nün afet bölgelerindeki sağlık konusunda ciddi çabalar sarf ettiğini dile getiren Hudari, Libyalıların tam bir dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin tüm bölgelerinden doktorlar geldiğini söyledi.

Libya’da sel

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu etkileyen "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele neden oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 2 Ekim tarihli raporunda, selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı. (AS)