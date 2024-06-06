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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 09:29
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DSÖ, kuş gribinin yeni türünden ilk ölümü açıkladı

Meksika’da tespit edilen vaka, dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ, kuş gribinin yeni türünden ilk ölümü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

İnsanda ilk kez tespit edildi

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası ve enfeksiyonu olduğu bildirildi.

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor" dendi.

(AS)

kuş gribi
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