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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 11:32
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DSÖ: Harkiv’de 14 binden fazla kişi yerinden edildi

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya ordusunun son saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ: Harkiv’de 14 binden fazla kişi yerinden edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Ukrayna'daki güncel sağlık durumuna dair bilgi verdi.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalarda son iki haftada ciddi oranda artış görüldüğünü söyleyen Habicht, “Birkaç gün içinde 14 binden fazla kişi yerinden edildi ve yaklaşık 189 bin kişi hala Rusya sınırının 25 kilometre yakınında yaşıyor. Bu insanlar devam eden çatışmalar nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya” dedi.

“Sivil altyapı ağır hasar gördü”

Habicht, çatışmalarda konutlar ve sivil altyapının ağır hasar gördüğünü vurgulayarak Kiev de dahil Ukrayna genelinde halkın kritik enerji tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri konusunda sorunlar yaşadığını aktardı.

Harkiv'de 19 Mayıs'ta düzenlenen füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlatan Habicht, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yılda ortalama 200 ambulansın hasar gördüğünü veya imha edildiğini söyledi.

Habicht, Ukrayna sağlık sistemini bir sonraki kış döneminde işleyebilmesi için hazırlıklar yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Harkiv bölgesinde çatışmalar

Son aylarda Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod şehrine yönelik füze saldırıları düzenlemeye başladı, saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya, Kiev yönetimini "barbarca füze saldırısı düzenlemekle" suçlayarak Belgorod'a saldırıların arkasında Batı'nın da bulunduğunu savunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirterek halihazırda Harkiv'i ele geçirme planları olmadığını söylemişti.

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Rusya’dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, son olarak Donetsk bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ilerlediği aktarılan açıklamada, "Aktif eylemler sonucunda Güney askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Andreyevka yerleşim birimini kurtardı, ayrıca ön cephedeki durumu iyileştirdi” dendi.

Çasov Yar, Razdolovka ve Konstantinovka yerleşim birimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yenilgiye uğradığı kaydedilen açıklamada, Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin eylemleriyle 112 bölgedeki birlik ve teçhizatın vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.

(AS)

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ZAPORİJYA NOTLARI
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25 Şubat 2024
/yazi/ucuncu-yila-girerken-ukrayna-rusya-savasi-292336
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