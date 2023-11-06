DSÖ: Gazze’yle iletişim kesildi, endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yeniden iletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve ağır bombardımanlarla ilgili haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde iletişim hatlarını kesmesine ilişkin paylaşımda bulundu: “İletişim hatlarında bağlantı olmadığında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler hastanelere ve ambulanslara ulaşamıyor.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm iletişim kanallarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

“İsrail yaralıların çıkışını engelliyor”

İsrail, dün, Şifa Hastanesinin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çökmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, “İşgalci İsrail üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor” dedi.

“Hastanelerin çevresi yoğun bombardımana maruz kalıyor”

İsrail'in her yıkıcı askeri saldırıya maruz kaldığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı “katliam yaptığını” söyleyen Maruf, “Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresi yoğun İsrail bombardımanına maruz kalıyor. İşgalciler Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik tehditlerini uygulamaya başladı” diye konuştu.

Maruf, İsrail'in yaralıları Refah Sınır Kapısına taşıyan ambulansların Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engellediğini Kızılhaç'ın kendilerine bildirdiğini aktardı.

İsrail ordusu daha önce de Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

BM’ye inceleme çağrısı

İsrail ordusunun "hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı" iddialarını yalanlayan Maruf, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumunu incelemek için BM başta olmak üzere uluslararası komiteleri karşılamaya hazırız. İşgalci İsrail'in, Gazze'deki hastanelerle ilgili iddiaları, sahte ve uydurma fotoğraflara dayanıyor" dedi.

Gazze için sahra hastanesi çağrısı

Mısır Sağlık Bakanlığı 1 Kasım'da İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 117'si yabancı uyruklu çok sayıda yaralının olduğu ilk grubun Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdiğini duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)