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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 09:23
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 09:24
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DSÖ: Gazzeliler sağlık hizmetine erişemiyor

“Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/dso-gazzeliler-saglik-hizmetine-erisemiyor.jpg
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de “sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız olduğunu” söyledi.

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Manzari, DSÖ'nün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Gazze'deki Filistinlilerin en temel insan haklarından mahrum olduğuna dikkati çekti.

“Uluslararası insancıl hukuka saygı” çağrısı

Manzari, “Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi” dedi.

Gazze'de benzeri görülmemiş korkunç bir kriz yaşandığını; sivillerin, sağlık ve insani yardım alanında çalışanlar ile hastaların büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Manzari, “İsrail-Filistin çatışma bölgesinin dünyadaki en büyük acil insani durumla karşı karşıya olduğunu” kaydetti.

Manzari, insanı diğer canlılardan ayırmak için getirilmiş uluslararası insancıl hukuka ve kurallara saygı gösterilmesi ve bu felakete derhal son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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(AS)

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