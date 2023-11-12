DSÖ: Gazze’deki Şifa Hastanesi’yle irtibatımız kesildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek öldü

“DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi” diyen Ghebreyesus, “Bize ulaşan son haberler, hastanenin tanklarla çevrildiği ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı, insanların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde” diye yazdı.

“Derhal insani ateşkes”

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti:

“DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunuyor, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.”

İki doktor hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor hayatını kaybetti.

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

“Çıkmak isteyenlere ateş açıldı”

Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

“600 hasta ölümle karşı karşıya”

Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, Al Jazeera televizyonuna hastanedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Hastanedeki durumun tam bir felaket olduğunu belirten Ebu Neda, şunları söyledi:

"Az önce iki yaralı geldi, birinin karnı açık, bağırsakları dışarıya çıkmıştı ama hiçbir şey yapamadık. Ameliyathanelerde elektrik yok. İçecek suyu bile zor buluyoruz. Hastanede 600 hasta ve yaralı var. Durum, kelimenin tam anlamıyla felaket. Durumun bu şekilde devam etmesi, hastalar için ölüm fermanının verilmesi anlamına gelir."

Doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk ettiğini kaydeden Ebu Neda, bazı doktorların da yaralılara yardım etmek için hastanede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ebu Neda, kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorların getirilen yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

“Doktorların psikolojik desteğe ihtiyacı var”

Doktorların maruz kaldıkları olaylar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Ebu Neda, hastanede durumun kimsenin tahammül edemeyeceği kadar korkutucu ve dehşet verici olduğunu söyledi. Ebu Neda, bunun "tüm uluslararası tıp ve sağlık kurumları için yüz karası bir durum" olduğunu kaydetti.

Ebu Neda, hastanedeyken silah sesleri duyduklarını, hiçbir iletişim hatları olmadığını, hastane dışında neler olup bittiğini bilmediklerini, hastanenin yakınlarında ambulans da görmediklerini anlattı.

“Ateş açan bir keskin nişancı var”

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından da "Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride" açıklaması yapılmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde dün sabahtan beri elektrik, su ve yiyecek olmadığını belirterek, yoğun bakımdaki bir hasta ve kuvözdeki 2 bebeğin elektrik olmadığı için hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de Şifa Hastanesi'nde görevli MSF üyesi cerrah Mohammed Obeid'in hastanedeki krize ilişkin uyarılarını içeren ses kaydına yer verildi.

Obeid, "Şu an durum çok kötü. Bağlantımız yok, internet yok. Dördüncü kattayız, hastanedeki dört hastaya ateş açan bir keskin nişancı var. Birinin doğrudan boynunda kurşun yarası var ve diğeri ise karnından vurulduç Artık yalnız olduğumuza neredeyse eminiz. Kimse bizi duymuyor. Birisinin bize hastaları tahliye edebileceklerine ilişkin garanti vermesini istiyoruz. Çünkü tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ve tahliye edilmesi gereken yaklaşık 600 yatan hastamız var. Yaklaşık 37 ila 40 prematüre bebeğimiz var. Yoğun bakımda 17'ye yakın hastamız daha var. Ameliyat sonrası tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 600 hastamız var" dedi.

“Ambulanslar hedef alınıyor”

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kuruma ait 18 ambulansın bulunduğu, bu ambulanslardan 9'unun hizmet veremediği ve şu an sadece 7'sinin kullanımda olduğu belirtildi.

Bu 7 ambulansın da yakıtlarının tükenmesi nedeniyle gelecek saatlerde hizmet veremez hale gelme riski altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıya tanık oluyor, ancak İsrail ordusunun saldırılarından etkilenen (saldırı olan yerlere) bölgelere yaklaşan ambulansları hedef alması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyorlar" dendi.

Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin İsrail güçlerince kuşatıldığı belirtildi. Hastanede, 500 hasta ve yerlerinden edilmiş 14 bin kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi'ne yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma hastanenin korunması için çağrı yapıldı.

UNICEF’ten çağrı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X Platformundan yaptığı çağrıda, Gazze'deki hastanelerin ve çocukların korunmasını ve derhal insani ateşkes yapılmasını istedi.

Filistin Kızılayı da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kudüs Hastanesi'ndeki bebekler süt eksikliği nedeniyle susuzluk çekiyor" dedi.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, cumartesi sabahı İsrail tanklarından fırlatılan iki roketin hastanenin yoğun bakım odalarından birine isabet ettiğini söylemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da daha önce yaptığı açıklamada, hizmetleri oldukça sınırlı olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin dışında kentteki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını dile getirmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)