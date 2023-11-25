DSÖ: Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde kalanlar için endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), İsrail ordusunun, 15 Kasım'da baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'ndeki hastaların, Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından tahliyesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şifa Hastanesi'nde durumu kritik hastaların yoğun çatışmaların yaşandığı tehlikeli bir ortamda tahliye edildiği belirtilen açıklamada, “22 Kasım'da Filistin Kızılayı ile işbirliği içinde olan DSÖ, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden 151 hasta, onların akrabaları ve sağlık çalışanlarını nakletmek üzere başka bir BM ortak misyonuna katıldı” dendi.

İsrail, Gazze’deki Endonezya Hastanesine baskın düzenledi

6 sağlık personeli gözaltına alındı

Açıklamada, tahliyenin 20 saatte tamamlandığı, bu sürede İsrail ordusunun tahliye konvoyunu kontrol noktasında 6 saat durdurduğu ve arama yaptığı kaydedildi:

“Bu durum, konvoyun Şifa Hastanesi'nden çıkışta kontrolünün yapılacağı yönündeki anlaşmaya rağmen gerçekleşti. Filistin Kızılayından 3 ve Sağlık Bakanlığından 3 olmak üzere 6 sağlık personeli gözaltına alındı. Güvenlik noktasında 6 saat bekleyen tahliye konvoyu, bazı hastaların durumunun ağırlaşması sonrasında yoluna devam etti. Hastalar gece geç saatlerde nihai varış noktalarına ulaştı. Hastaların çoğu Gazze'nin güneyindeki Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledilirken diyaliz hastaları Najjar Hastanesi'ne götürüldü.”

Açıklamada DSÖ, Şifa Hastanesi'nde kalan 100 kadar hasta ve sağlık çalışanının güvenliği konusunda son derece endişeli olduğunu belirtti.

İsrail “insani ara” öncesi hastane vurdu

4 sağlık personelinin durumu belirsiz

Gözaltına alınan sağlık çalışanlarından ikisinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Şifa Hastanesi Müdürü de dahil geriye kalan dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgimiz yok. DSÖ, bu kişilerin gözaltında tutulmaları sırasında yasal ve insani haklarına tam olarak uyulması çağrısında bulunuyor" dediler.

Bu ve diğer hastanelerin tahliyelerinin, sağlık otoriteleri, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından talep edildiğini belirten DSÖ, Şifa Hastanesi'nin su, yakıt, tıbbi malzeme, yiyecek ve personel eksikliği ve son askeri saldırılar nedeniyle artık tahliyesinin zorunlu hale geldiğini ekledi.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden oldu. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin binayı boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve sağlık çalışanları da hastanede kalmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)