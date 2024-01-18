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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 08:55
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DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç

DSÖ yetkilisi Casey, İsrail’in, hastaneleri “Hamas'ın karargahları oldukları” iddiasıyla vurduğuna dair soru üzerine, Gazze'de hastanelerin amaç dışı kullanıldığına dair bir delil görmediğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze’deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü Sean Casey, Gazze’deki hastanelerin durumuna dair açıklama yaptı.

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AA muhabirinin, "DSÖ'ye göre, Gazze'de 36 hastanenin sadece 15'i kısmen hizmet verebiliyor. İsrail, hastaneleri 'Hamas'ın karargahları oldukları' iddiasıyla vuruyor. Siz, hastane ziyaretlerinizde söz konusu iddiaları destekleyecek delil gördünüz mü? Hastanelerin doğrudan hedef alınması, sizce savaş suçu teşkil eder mi?" sorularını yanıtladı.

“Hastanelerden kaçmak zorunda kalıyorlar”

Casey, kendisinin hukuk uzmanı ya da avukat olmadığını belirterek, "Ancak şunu biliyorum ki uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve hastaların korunması gerekiyor ve şu anda hastalar ve sağlık çalışanları hastanelerden kaçmak zorunda kalıyor" dedi.

Şifa Hastanesini ziyaret ettiğinde binlerce insanın buraya sığındığını gördüğünü aktaran Casey, yerinden edilenlerin yoğunluğundan ameliyathaneye giremediğini vurguladı.

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Casey, hastane ziyaretlerinde genel olarak sağlık çalışanları ve hastalarla konuştuğunu ve onların ihtiyaçlarını anlamaya çalıştığını anlatarak, "Hastanelerin başka bir amaç için kullanıldığına dair delil görmedim" dedi.

Bunu tespit etmenin görevi dahilinde olmadığının ve temel görevinin sağlık hizmeti sağlamak olduğunun altını çizen Casey, "Hastanelerin temel sağlık hizmetleri sağlamaları için uğraşıyoruz" dedi.

“En temel ihtiyaç, ateşkes”

Casey, hastanelerdeki durumu "çok korkunç" olarak nitelendirdi.

Kendisinin acil sağlık ekiplerini bir araya getirmek için uğraştığını da aktaran Casey, "Gördüğüm durumu özetleyecek olursam, çok hızlı bir şekilde kötüleşen bir sağlık sistemi ile çok hızlı düzeyde artan insani yardım ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Gazze'de en temel ihtiyacın ateşkesle beraber "erişim ve güvenlik" olarak özetleyen Casey, "Gözlerimin önünde sağlık sisteminin çöküşüne tanıklık ediyorum" dedi.

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(AS)

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