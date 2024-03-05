DSÖ: Gazze’deki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin açıklama yaptı.

​​​​​​​Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi ve Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı ziyaretler sonrasında korkunç bulgulara ulaştığını bildirdi.

Hastanelerde ciddi derecede yetersiz beslenme, çocukların açlıktan ölmesinin yanı sıra önemli yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliğine tanık olduklarını belirten Ghebreyesus, hastane binalarının da yıkılmış olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastane ziyaretlerini hafta sonunda gerçekleştirdiğini belirtirken, daha düzenli erişim sağlamak istedikleri Gazze'nin kuzeyinde Ekim 2023'ten sonra ilk kez hastane ziyaret edebildiklerini söyledi.

Binalardan birinin yıkılması nedeniyle Avde Hastanesi'ndeki durumun özellikle dehşet verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki tek pediatri hastanesi ve hastalarla dolup taşıyor. Yiyecek eksikliği nedeniyle 10 çocuk hayatını kaybetti" dedi.

İsrail'e, insani yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesini sağlamak için çağrıda bulunan Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

“Kefarne açlık nedeniyle hayatını kaybetti” BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun "açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu açıkladı. Albanese, ABD'ye, İsrail'in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine "İsrail'in saldırısını durdurması" çağrısını yaptı. ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze’ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.

“Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için dün oturum düzenlendi.

Burada açılış konuşmasını yapan BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, “Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm” dedi.

Gazze halkının yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini ifade eden Francis, özellikle Refah'a yönelik hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Francis, İsrail'in insani yardım kısıtlamalarının hayat kurtarıcı yardım ulaşımını çok büyük ölçüde engellediğine işaret ederek, "Gazze'ye günlük giriş yapan yardım tırlarında ocak ayından şubata yüzde 50 düşüş var" bilgisini paylaştı.

“BM Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısını engelliyor”

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in 5 aydır "kontrolsüz ve dengesiz" bir şekilde Filistin halkına yönelik suç işlemeye devam ettiğini, BM Güvenlik Konseyi'nde ise ateşkes çağrısının yapılmasının engellendiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırıları ve gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayan Mansur, "Açlık savaşın talihsiz bir sonucu değil. İsrail açlığı bir savaş taktiği olarak kullanıyor. İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor" dedi.

Mansur, Gazze'de öldürülen ve açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını göstererek, "Lütfen çocuklarımıza bakın. Allah rızası için bunun artık bir son bulması gerekiyor. Bizim halkımız daha az insan değil. Çocuklarımız kıymetsiz değil. Bizi insani özelliklerden ayırma çalışması, halkımızın öldürülmesini daha kabul edilebilir kılınmak için kasıtlı olarak yapılıyor" diye konuştu.

Dünya genelinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olanların farkında olduklarını aktaran Mansur, aynı zamanda Filistinlilerin ölümünü daha kabul edilir bulanların da farkında olduklarını söyledi.

Mansur, "İsrail'in güvenliğinin bizi daha değersiz bir ırk olarak gören bazıları için daha önemli olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

“İsrail'e yaptırım uygulanması gerekiyor”

İsrail'in suçları için sorumlu tutulmayacağını bildiği için Filistin'de "etnik temizlik, apartheid ve soykırım" işleyebildiğini kaydeden Mansur, "İsrail'e yaptırım uygulanması gerekiyor. BM Şartı'na uymaya zorlamak için ödül değil yaptırım gerekiyor" vurgusunda bulundu.

Mansur, İsrail'in Filistin halkına üç seçenek sunduğunu, bunların yerinden edilme, boyun eğme ya da ölüm olduğunu belirterek, buna daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

BM: Gazze'de insani yapı çökecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in saldırısı sonucu Gazze’deki ölü sayısının 150 günde 30 bini geçerek “dehşet verici” hale geldiğini belirtti, “Nüfusun yüzde 5'i öldü, yaralandı ya da kayıp. Gazze'deki acıyı yeterince anlatmak mümkün değil. Doktorlar yaralı çocukların uzuvlarını anestezi olmadan kesiyor. Açlık ve insan yapımı kıtlık her yerde” diye konuştu.

Lazzarini, giderek düzensiz ve tehlikeli bir yer haline gelen Gazze’de yetim kalan 17 bin çocuğa da dikkat çekerek, İsrail’in saldırılarına karşı Gazzelilerin sığınabilecekleri güvenli bir yeri kalmadığını vurguladı.

16 ülkenin UNRWA’ya 450 milyon dolar tutarındaki finansal yardımları kesme kararını da eleştiren Lazzarini, bunun, teşkilatın hayat kurtaran görevini yerine getirme kabiliyetini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bu soruna acil bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Lazzarini, “İçinde bulunduğumuz felaket gidişatını düzeltmek için anlamlı bir adım atılmazsa, Gazze'deki bütün insani yapı çökecek, insani yardımların arttırılması konusunda Uluslararası Adalet Divanı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması imkansız hale gelecek” dedi.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilere yardım ulaştırıyor. İsrail, yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığını iddia etti. UNRWA İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Hamas'la ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyle ilgili kendilerine henüz "delil niteliğinde kanıt" sunulmadığını açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)