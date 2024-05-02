DSÖ: Gazze’de sıcaklık artışı büyük bir sorun haline gelecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumu ve salgın hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

AA muhabirine konuşan Harris, özellikle son dönemde sıcak havanın hastalıklarda çok ciddi olumsuz etkilerinin olduğunu, Gazze Şeridi'nde 2 milyona yakın kişinin çadırlarda yaşadığını söyledi:

“Gazze'deki metal plastik çadırlar açık alanlarda bulunuyor ve sıcaklara karşı çok az korunabiliyor. Buralarda temiz su ve gıdaya erişim de çok sınırlı. Çadırlar plastikten yapılmış ve bu plastiğin amacı çadırı sudan korumak ancak eğer buralarda yaşıyorsanız ve dışarısı sıcaksa içerisi de son derece sıcak oluyor.”

“Sıcak hava, kronik hastalıkları kötüleştirir”

Gazze'de geçen hafta sıcaklığın günlerce 30 dereceye kadar yükseldiğini hatırlatan Harris, sıcaklıkların şu anda biraz daha düşmesine rağmen yaşattığı kısa süreli etkinin, neler yaşanacağına dair uyarı niteliğinde olduğuna işaret etti:

“Gazze'de uzun süreli sıcaklık büyük bir sorun haline gelecek çünkü sıcak hava her türlü sağlık sorununu ağırlaştırıyor. Kalp hastalığınız varsa ve aşırı ısınıyorsanız kalp krizi geçirme olasılığınız daha yüksektir. Felç geçirme riskiniz yüksekse sıcak nedeniyle felç geçirebilirsiniz yani aşırı ısınma nedeniyle sıkıntı yaşadığınızda her türlü kronik hastalık çok daha kötü hale gelir.”

“Bulaşıcı hastalıklar artabilir”

Gazze'de sivillerin aşırı kalabalık ve sıcaklığın daha fazla olduğu koşullarda yaşadığına dikkati çeken Harris, yıkanamadıklarını ve son derece sağlıksız koşullarda bulunduklarını bildirdi.

Harris, sıcak hava nedeniyle bağışıklığın azaldığı koşulların yaşandığı, bu ortamda bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığının artacağı ve daha şiddetli seyredebileceği uyarısında bulundu.

“Temiz su yetersiz”

Gazze'de temiz suyun yetersizliğine işaret eden Harris, "Kişi başına günde 2 litreden az su düşüyor, bu yeterli değil. Özellikle havalar ısındıkça daha çok suya ihtiyaç duyarsınız. İnsanlar, suya ulaşsa bile bu, güvenli değil. Bu da bulaşıcı hastalıkların olasılığını artıracaktır" dedi.

Harris, "Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 712 bin üst solunum yolu enfeksiyonu, 380 bin ishal, 87 bin 800 uyuz ve 47 bin 800 sarılık vakası görüldü" diyerek, üst solunum yolu hastalıklarının bağışıklığı zayıf kişilerin ölümüne neden olabileceğini söyledi.

“İshal, 5 yaş altı için en büyük ölüm sebebi”

Sindirim sistemiyle ilgili hastalıklar sebebiyle de endişe duyduklarını kaydeden Harris, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 300 binden fazla sindirim sistemiyle ilgili vaka gördük. Bu, görmeyi beklediğiniz rakamlarla karşılaştırıldığında çok yüksek. Bunu özellikle küçük çocuklarda görüyoruz. İshal, dünyanın genelinde 5 yaş altı çocuklar için hala en büyük ölüm sebebi. Açlık yaşayan, yeterli suya sahip olmayan ve daha sonra ishal olan küçük çocuklar çok çabuk ölebiliyor. Doktorlardan giderek daha fazla küçük bebeğin öldüğünü duyuyoruz."

“36 hastaneden 11'i kısmen hizmet veriyor”

Bu durumun Gazze'de çok büyük sayıda hepatit vakası görüldüğü anlamına da geldiğini söyleyen Harris, insanların birbirine çok yakın olduklarını, güvenli olmayan su içtiklerini ve atıklara maruz kaldıklarını dile getirdi.

Harris, "Gazze'de sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. 36 hastaneden 11'i kısmen hizmet veriyor, 25'i ise hiç çalışmıyor" dedi.

Gazze'de 6 sahra hastanesinin bulunduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Harris, "Gazze'de yeniden işleyen bir sağlık sistemine sahip olmamızın tek yolu ateşkesi sağlamak" dedi.

Refah'ta “insani felaket” uyarısı DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu. Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Refah’a saldırmaması çağrısı yaptı, tüm taraflara ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış tavsiyesinde bulundu.

Refah kenti hakkında Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)