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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 10:50
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2024 10:52
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DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 18 uluslararası yardım örgütü, Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyine giden iki misyonunun tekrar engellendiğini ve erişiminin reddedildiğini belirtti.

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İsrail'e zorla yerinden etme taleplerini durdurma ve hastaneleri koruma uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı. İnsanların gidecek yeri yok" dedi.

Ateşkes ve barış çağrısı

Ghebreyesus, İsrail'e insani yardım görevlerini kolaylaştırma çağrısında da bulunarak, "Hayatlar buna bağlı. Ateşkese yönelik çalışmalar yürütün. Bu çatışmada sıkışmış tüm insanların barışa ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 18 uluslararası yardım örgütü, yaptıkları ortak açıklamayla Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının insani durumu daha da ağırlaştıracağını ve insani yardım operasyonlarını engelleyeceğini bildirmişti.

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(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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