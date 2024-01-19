DSÖ, Gazze için sarılık uyarısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Hepatit A vakalarına dair açıklama yaptı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var" dedi.

Neredeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz" dedi.

8 binden fazla Hepatit A vakası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, dün akşam yaptığı açıklamada İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini söyledi. Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakalar olduğunun altını çizdi. Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail bombardımanı nedeniyle yaşanan korku nedeniyle yüzlerce kadının düşük ve erken doğum yaptığını ifade etti. Kudra, barınaklardaki sağlık hizmeti yetersizliği ve hastanelere erişimin zorluğu nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının hayatının risk altında olduğunun altını çizdi. Anestezi için kullanılan Nitröz gazının tükenmesine dikkati çeken Kudra, yüzlerce yaralı ve kurtarılabilecek vakanın ölümle karşı karşıya kaldığına işaret etti. Kudra, ilaç eksikliği ve Gazze'ye yeterli ilacın ulaştırılamaması nedeniyle kronik hastalıkları bulunan 350 bin kişinin ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı. Laboratuvarlarda malzeme eksikliği nedeniyle kan tahlilinin yapılamadığına dikkati çeken Kudra, testler için kullanılan malzemelerin yüzde 60'ının tükendiğinin altını çizdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)