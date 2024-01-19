ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 12:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 12:30
2 dk Okuma

DSÖ, Gazze için sarılık uyarısı yaptı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, neredeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ, Gazze için sarılık uyarısı yaptı
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Hepatit A vakalarına dair açıklama yaptı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de karaciğer iltihabı olan Hepatit A vakalarının DSÖ tarafından sağlanan test kitleri aracılığıyla belirlendiğini bildirdi.

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, "Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var" dedi.

Neredeyse hiç temiz su, tuvalet ve çevrenin olmadığı "insanlık dışı" yaşam koşullarının Hepatit A'nın daha da yayılmasına yol açacağını kaydeden Ghebreyesus, Gazze'de hastalıkları teşhis etme ve bunlara yanıt verme kapasitesinin de son derece sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz" dedi.

8 binden fazla Hepatit A vakası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, dün akşam yaptığı açıklamada İsrail'in 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 30 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve 122 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Aşırı kalabalık ve düşük hijyen seviyesi nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda 8 binden fazla Hepatit A vakasının kaydedildiğini belirten Kudra, bu sayının sağlık bakanlığının tespit edebildiği vakalar olduğunun altını çizdi.

Kudra, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerdeki kalabalık nedeniyle Hepatit A vakasının iki katına çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail bombardımanı nedeniyle yaşanan korku nedeniyle yüzlerce kadının düşük ve erken doğum yaptığını ifade etti. Kudra, barınaklardaki sağlık hizmeti yetersizliği ve hastanelere erişimin zorluğu nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının hayatının risk altında olduğunun altını çizdi.

Anestezi için kullanılan Nitröz gazının tükenmesine dikkati çeken Kudra, yüzlerce yaralı ve kurtarılabilecek vakanın ölümle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Kudra, ilaç eksikliği ve Gazze'ye yeterli ilacın ulaştırılamaması nedeniyle kronik hastalıkları bulunan 350 bin kişinin ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

Laboratuvarlarda malzeme eksikliği nedeniyle kan tahlilinin yapılamadığına dikkati çeken Kudra, testler için kullanılan malzemelerin yüzde 60'ının tükendiğinin altını çizdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70’i çocuk ve kadın
19 Ocak 2024
/haber/bm-gazze-de-oldurulen-yaklasik-25-bin-kisinin-yuzde-70i-cocuk-ve-kadin-290794
Gazze’de 24 bin 620 kişi hayatını kaybetti
19 Ocak 2024
/haber/gazzede-24-bin-620-kisi-hayatini-kaybetti-290751
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç
18 Ocak 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-durum-cok-korkunc-290697
BM raportörleri: İsrail, Gazze’de gıdayı silah olarak kullanıyor
17 Ocak 2024
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzede-gidayi-silah-olarak-kullaniyor-290657
Filistin’den BM’ye yardımların Gazze’ye girişi için çağrı
17 Ocak 2024
/haber/filistinden-bmye-yardimlarin-gazzeye-girisi-icin-cagri-290645
Gazze’de 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı
16 Ocak 2024
/haber/gazzede-350-bin-kronik-hasta-ilacsiz-kaldi-290634
BM: İsrail, Gazze’nin kuzeyine ilaç sevkiyatını engelliyor
16 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-ilac-sevkiyatini-engelliyor-290613
ilgili haberler
BM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70’i çocuk ve kadın
19 Ocak 2024
/haber/bm-gazze-de-oldurulen-yaklasik-25-bin-kisinin-yuzde-70i-cocuk-ve-kadin-290794
Gazze’de 24 bin 620 kişi hayatını kaybetti
19 Ocak 2024
/haber/gazzede-24-bin-620-kisi-hayatini-kaybetti-290751
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç
18 Ocak 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-durum-cok-korkunc-290697
BM raportörleri: İsrail, Gazze’de gıdayı silah olarak kullanıyor
17 Ocak 2024
/haber/bm-raportorleri-israil-gazzede-gidayi-silah-olarak-kullaniyor-290657
Filistin’den BM’ye yardımların Gazze’ye girişi için çağrı
17 Ocak 2024
/haber/filistinden-bmye-yardimlarin-gazzeye-girisi-icin-cagri-290645
Gazze’de 350 bin kronik hasta ilaçsız kaldı
16 Ocak 2024
/haber/gazzede-350-bin-kronik-hasta-ilacsiz-kaldi-290634
BM: İsrail, Gazze’nin kuzeyine ilaç sevkiyatını engelliyor
16 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-ilac-sevkiyatini-engelliyor-290613
Sayfa Başına Git