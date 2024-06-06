DSÖ: Gazze'deki sağlık merkezlerine 464 saldırı oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Filistin ofisi, X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sağlık merkezlerine yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana 101 sağlık tesisini hedef alan 464 saldırı gerçekleştiği, bu saldırılarda 727 kişinin öldüğü, 933 kişinin yaralandığı, 113 ambulansın zarar gördüğü kaydedildi.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı

Bu saldırıların yüzde 37'si Gazze kentindeki, yüzde 23'ü Gazze’nin kuzeyindeki, yüzde 28'i ise Han Yunus kentindeki sağlık tesislerini hedef aldı.

Gazze’de uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin korunması talep edildi.

Açıklamada, "Sağlık hizmetleri hedef değildir" dendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da bölgedeki 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)