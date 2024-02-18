DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesine dair açıklama yaptı.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün ve önceki gün DSÖ ekibi ile ortaklarının, yakıt dağıtmak üzere hastane yerleşkesine ulaştığını ancak hastaların durumunu ve kritik tıbbi ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere hastaneye girmelerine izin verilmediğini belirtti.

Hastanede 200’e yakın hasta bulunuyor

"Nasır Hastanesi, yaşanan baskın ve bir haftadır devam eden kuşatmanın ardından artık hizmet veremiyor" diyen Ghebreyesus, hastanede hala 200'e yakın hasta bulunduğunu ve en az 20'sinin sağlık hizmeti alabilmesi için acilen başka hastanelere sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, sevk konusunda yaşanacak gecikmelerin bedelini hastaların canlarıyla ödeyeceğini vurgulayarak, hastalara ve hastaneye erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

Ne olmuştu? Nasır Hastanesi bir aydır İsrail güçlerinin kuşatması altında. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdi ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesindeki durumun son derece "felaket ve endişe verici" olduğunu, hastane içindekilerin korku içinde bulunduklarını anlattı. İsrail'in hastaneye saldırı düzenlediğini aktaran Kudra, "İsrail ordusuna ait bir İHA Nasır Hastanesinin 3. katındaki ameliyathane bölümünde doktorların bulunduğu odaya ateş açtı ve bir acil servis doktorunu orta dereceli yaraladı" dedi. İsrail'in daha önce silah zoruyla hastaneye sığınan Filistinlileri tahliye ettiğine işaret eden Kudra, şöyle devam etti: "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesi yönetiminden, geriye kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını istedi. Hala 1500 yerinden edilmiş Filistinli hastane yerleşkesinde bulunuyor." Hastanede 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu aktaran Kudra, Nasır Hastanesinde, yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizdi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)