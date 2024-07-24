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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 16:12
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 16:16
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DSÖ Gazze'deki çocuk felci virüsüne dikkat çekti

DSÖ Gazze ve Batı Şeria Ekip Lideri Saparbekov, "Yalnızca çocuk felci değil, başka bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar da söz konusu" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ Gazze'deki çocuk felci virüsüne dikkat çekti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, Gazze'deki atık sularda çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin ardından, yüksek derecede bulaşıcı olan bu hastalığın salgın riski hakkında büyük bir kaygı taşıdığını belirtti.

Yetkililer, iki farklı bölgeden toplanan kanalizasyon örneklerinde rastlanan bu bulgunun bölgedeki sağlık koşullarını tehlikeye atabileceğini ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

İsrail askerleri aşılanacak

DSÖ Gazze ve Batı Şeria Ekip Lideri Saparbekov, "Yalnızca çocuk felci değil, başka bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar da söz konusu" dedi.

Tehlike çanlarının çalmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kendi askerlerini aşılama kampanyası başlattı. Gazze Şeridi'nde hizmet veren tüm İsrail kuvvetleri aşılanacak.

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(EMK)

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