ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 12:11
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 12:58
2 dk Okuma

DSÖ: Gazze'de günde 160 çocuk öldürülüyor

Gazze Şeridi'nde günde 160 çocuğun öldürüldüğünü Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, "Her gün, en kötü gün olduğunu düşünürsünüz ama bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/dso-gazze-de-gunde-160-cocuk-olduruluyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 33'üncü gününde devam ediyor.

UN News'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada neredeyse tamamen abluka altında olan Gazze'deki bir meslektaşından alıntı yaparak, "Her gün en kötü gün olduğunu düşünüyorsunuz ama bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.

Tlaib: Filistinli çocukların çığlıkları size neden farklı geliyor?
ABD KONGRESİ'NDE FİLİSTİNLİ VEKİLE KINAMA
Tlaib: Filistinli çocukların çığlıkları size neden farklı geliyor?
Bugün 11:45

Lindmeier: Erişim, erişim, erişim gerekli

Sözcü Lindmeier, ölüm ve ıstırap seviyesinin "anlaşılması zor" olduğunu belirterek Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre, şeritte her gün ortalama 160 çocuk öldürüldüğünü anımsattı.

BM'nin daha önceki çağrılarını yineleyen Lindmeier, şu anda ihtiyaç duyulan şeyin "en azından insani bir duraklama ve Gazze'deki esirlerin yanı sıra sivil nüfusun acılarını hafifletmek için erişim izni verecek siyasi irade" olduğunda ısrar etti.

Lindmeier, "Erişim, erişim, erişim gerekli" vurgusunda bulundu.

Hamas'a esirleri serbest bırakması çağrısı yapan Sözcü Lindmeier, esirlerin çoğunun acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gazze
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ BİRİNCİ AYI
Gazze'de sivil ölümler 10 bini geçti
6 Kasım 2023

Yüzlerce kamyon bekliyor

"Hiçbir şey Gazze'deki sivillerin yaşadığı dehşeti haklı çıkaramaz" diyen Lindmeier, sivillerin hayatta kalmak için su, yakıt, gıda ve sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Lindmeier, BM'nin günde yaklaşık 500 kamyon yardımın sadece sınırdan değil, aynı zamanda anestezi olmadan ampütasyon dahil ameliyatların yapıldığı "hastanelerdeki hastalara kadar" "engelsiz, güvenli ve emniyetli erişim" çağrılarını yineledi.

Yüzlerce kamyon dolusu yardımın Mısır-Gazze sınırında erişim için beklediğini ve Gazze'deki insani yardım görevlilerinin yardım malzemelerinin dağıtımını kolaylaştırmak için hazır beklediğini söyledi.

Bir ay içerisinde her üç Gazzeliden ikisi yerinden edildi

Öte yandan, BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) dün yaptığı açıklamada her üç Gazzeliden ikisinin bir ay içinde yerlerinden edildiğini duyurdu.

"Bu durum yaklaşık 1,5 milyon insan için sürekli korku ve insanlık dışı yaşam koşullarını beraberinde getiriyor" diyen UNRWA, ekmek ve su bulmak için verilen günlük mücadelenin yanı sıra düzenli olarak yaşanan telekomünikasyon kesintilerinin de insanları sevdiklerinden ve dünyanın geri kalanından kopardığını belirtti.

(NT)

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Filistin-İsrail Savaşı Dünya Sağlık Günü
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı işçi eylemleri
Bugün 16:45
/haber/dunyanin-dort-bir-yaninda-savas-karsiti-isci-eylemleri-287597
“Gazze’de cenaze defnedecek alan kalmadı”
Bugün 08:32
/haber/gazzede-cenaze-defnedecek-alan-kalmadi-287562
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
6 Kasım 2023
/yazi/insanligin-gomuldugu-yer-gazze-287485
DSÖ: Gazze’yle iletişim kesildi, endişeliyiz
6 Kasım 2023
/haber/dso-gazzeyle-iletisim-kesildi-endiseliyiz-287465
Gazze’de 2 bin 913 çocuk hayatını kaybetti
31 Ekim 2023
/haber/gazzede-2-bin-913-cocuk-hayatini-kaybetti-287222
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı işçi eylemleri
Bugün 16:45
/haber/dunyanin-dort-bir-yaninda-savas-karsiti-isci-eylemleri-287597
“Gazze’de cenaze defnedecek alan kalmadı”
Bugün 08:32
/haber/gazzede-cenaze-defnedecek-alan-kalmadi-287562
İnsanlığın gömüldüğü yer: Gazze
6 Kasım 2023
/yazi/insanligin-gomuldugu-yer-gazze-287485
DSÖ: Gazze’yle iletişim kesildi, endişeliyiz
6 Kasım 2023
/haber/dso-gazzeyle-iletisim-kesildi-endiseliyiz-287465
Gazze’de 2 bin 913 çocuk hayatını kaybetti
31 Ekim 2023
/haber/gazzede-2-bin-913-cocuk-hayatini-kaybetti-287222
Sayfa Başına Git