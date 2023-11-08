DSÖ: Gazze'de günde 160 çocuk öldürülüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 33'üncü gününde devam ediyor.

UN News'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada neredeyse tamamen abluka altında olan Gazze'deki bir meslektaşından alıntı yaparak, "Her gün en kötü gün olduğunu düşünüyorsunuz ama bir sonraki gün daha kötü oluyor" dedi.

ABD KONGRESİ'NDE FİLİSTİNLİ VEKİLE KINAMA Tlaib: Filistinli çocukların çığlıkları size neden farklı geliyor?

Lindmeier: Erişim, erişim, erişim gerekli

Sözcü Lindmeier, ölüm ve ıstırap seviyesinin "anlaşılması zor" olduğunu belirterek Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre, şeritte her gün ortalama 160 çocuk öldürüldüğünü anımsattı.

BM'nin daha önceki çağrılarını yineleyen Lindmeier, şu anda ihtiyaç duyulan şeyin "en azından insani bir duraklama ve Gazze'deki esirlerin yanı sıra sivil nüfusun acılarını hafifletmek için erişim izni verecek siyasi irade" olduğunda ısrar etti.

Lindmeier, "Erişim, erişim, erişim gerekli" vurgusunda bulundu.

Hamas'a esirleri serbest bırakması çağrısı yapan Sözcü Lindmeier, esirlerin çoğunun acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASININ BİRİNCİ AYI Gazze'de sivil ölümler 10 bini geçti

Yüzlerce kamyon bekliyor

"Hiçbir şey Gazze'deki sivillerin yaşadığı dehşeti haklı çıkaramaz" diyen Lindmeier, sivillerin hayatta kalmak için su, yakıt, gıda ve sağlık hizmetlerine güvenli erişime ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Lindmeier, BM'nin günde yaklaşık 500 kamyon yardımın sadece sınırdan değil, aynı zamanda anestezi olmadan ampütasyon dahil ameliyatların yapıldığı "hastanelerdeki hastalara kadar" "engelsiz, güvenli ve emniyetli erişim" çağrılarını yineledi.

Yüzlerce kamyon dolusu yardımın Mısır-Gazze sınırında erişim için beklediğini ve Gazze'deki insani yardım görevlilerinin yardım malzemelerinin dağıtımını kolaylaştırmak için hazır beklediğini söyledi.

Bir ay içerisinde her üç Gazzeliden ikisi yerinden edildi

Öte yandan, BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) dün yaptığı açıklamada her üç Gazzeliden ikisinin bir ay içinde yerlerinden edildiğini duyurdu.

"Bu durum yaklaşık 1,5 milyon insan için sürekli korku ve insanlık dışı yaşam koşullarını beraberinde getiriyor" diyen UNRWA, ekmek ve su bulmak için verilen günlük mücadelenin yanı sıra düzenli olarak yaşanan telekomünikasyon kesintilerinin de insanları sevdiklerinden ve dünyanın geri kalanından kopardığını belirtti.

(NT)