DSÖ: Gazze'de en az 10 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında Gazze’deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Laerke, Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de kuzeydeki gıda güvenliğiyle ilgili yaşanan olumsuz duruma dikkati çekerek "Şu anki gidişatta eğer bir şeyler değişmezse kıtlık neredeyse kaçınılmaz" dedi.

Açlıktan ölümler hastane kayıtlarında

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'de yaşanan açlıkla ilgili "Resmi kayıtlar, bir hastanede 10'uncu çocuğun açlıktan öldüğünü söylüyor" dedi.

Bu durumun, Gazze'de 30 binden fazla kişinin ölmesi gibi çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Lindmeier, "Bunlar, resmi kayıtlar. Resmi olmayan rakamların ne yazık ki daha yüksek olması beklenebilir" dedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok zor durumda olduğuna işaret eden Lindmeier, neredeyse tüm yaşam hatlarının kesildiğini vurguladı.

50 çocuk, şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde çok sayıda gönüllü sağlık çalışanı tarafından 240'ın üzerinde hastaya hizmet veriliyor. Tıbbi malzeme, yakıt, su ve gıda eksikliği nedeniyle hizmetler oldukça sınırlı" dedi.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023’te Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti. Ordu baskın ve kuşatmadan 10 gün sonra ise hastanenin bazı bölümlerini yıkarak bölgeden çekilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)