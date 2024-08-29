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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 21:34
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 21:37
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DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes kararını açıkladı

DSÖ, Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görülmesi üzerine Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi olarak ara verileceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşısı için geçici ateşkes kararını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin'de 25 yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakasının tespit edilmesi üzerine, Gazze'de 1 Eylül itibarıyla çatışmalara kısmi olarak ara verileceğini duyurdu.

Aşılama bölgelerinde 8 ya da 9 saat çatışmalar duracak

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, DSÖ Filistin Bölge Temsilcisi Rik Peeperkorn New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında geçici ateşkes kararı hakkında konuştu.

Peeperkorn, çatışmalara verilecek "insani aranın" 3 günlük ardışık periyotlar halinde, Gazze'yi 3 farklı bölgeye bölerek uygulamaya gireceğini belirtti. Aşılama yapılan bölgelerde her gün 8 ya da 9 saat çatışmalara ara verilmesi ön görülüyor.

1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde başlayacak 3 günlük ilk aşılama çalışmasını, sırasıyla Güney ve Kuzey Gazze'de yapılacak aşılama faaliyeti takip edecek.

Toplam 1,2 milyon doz aşı uygulanacak

Aşılama çalışmaları Filistin Sağlık Bakanlığının BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliği ile gerçekleşecek.

Çalışmayla bölgede bulunan 10 yaş altı 614 bin çocuğa ikişer doz olacak şekilde 1,2 milyon doz çocuk felci aşısı uygulanacak. (NK)

DSÖ Filistin Filistin-İsrail Savaşı ateşkes çocuk felci
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