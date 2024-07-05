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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 08:51
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 08:53
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DSÖ: Gazze daha fazla hastane kaybedemez

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, tahliye edilen Gazze-Avrupa Hastanesi'nin yeniden işlerlik kazanması için acil önlemler alınması gerektiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ: Gazze daha fazla hastane kaybedemez
Fotoğraf: AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan ve tahliye edilen Gazze-Avrupa Hastanesi'ne dair sosyal medyadan paylaşım yaptı.

DSÖ’den Gazze’deki hastane için çağrı
DSÖ’den Gazze’deki hastane için çağrı
3 Temmuz 2024

Hastanedeki tıbbi ekipman ile malzemeleri korumak için DSÖ'nün tahliye sırasında destek verdiğini belirten Ghebreyesus, "Hafta başında da bildirdiğimiz gibi (İsrail tarafından) çevredeki tahliye talepleri nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları güvenlik amacıyla hastaneyi terk etmek zorunda kalmış ve hastane 2 Temmuz'da hizmet dışı kalmıştı" dedi.

Ghebreyesus, hastanenin yeniden işlerlik kazanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez" çağrısını yineledi.

DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının, Gazze-Avrupa Hastanesi'ndeki faaliyeti etkilediğini belirtmişti.

Filistin: Nasır Hastanesinde faaliyet durmak üzere

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin jeneratörlerinin yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde çalışmayı durduracağını belirtti.

İsrail'in saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka, elektriği kesmesi, yakıt ve çeşitli malzemelerin girişini engellemesi nedeniyle birçok hasta gerekli tedaviden mahrum kalıyor.

Han Yunus'ta yerinden edilme

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz’da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istedi.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/israil-in-gazzeye-saldirilarinda-10-gunde-385-filistinli-oldu-297130
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/haber/gazzede-ateskes-icin-gorusme-297104
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/haber/dsoden-gazzedeki-hastane-icin-cagri-297072
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/haber/gazzede-biriken-cop-yiginlari-ve-atik-sular-nedeniyle-salgin-hastaliklar-artti-296850
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