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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 16:24
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 16:55
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DSÖ: Filistin’deki sağlık merkezlerine 493 saldırı oldu

Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 9'unun kısmen hizmet verdiğini söyleyen DSÖ Filistin temsilcisi Peeperkorn, “Hizmet veren hastanelerin hepsi Gazze'nin güneyinde, kuzeyde işlevsel bir hastane kalmadı” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DSÖ: Filistin’deki sağlık merkezlerine 493 saldırı oldu
Fotoğraf: Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ/WHO) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, sağlık tesislerine 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da toplam 493 İsrail saldırısını doğruladıklarını kaydetti.

Peeperkorn, DSÖ tarafından İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki hastanelerin durumuyla ilgili düzenlenen çevrim içi basın toplantısında konuştu.

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“Personelimiz, durumu anlatmak için kelime bulamıyor”

DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının, dün Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi ve Şifa Hastaneleri'ne riskli bir operasyonun ardından tıbbi yardım malzemesi ulaştırdığını belirten Peeperkorn, ilk olarak iki sağlık tesisine yakıt dağıtımı planladıklarını ancak güvenlik gerekçesiyle sadece tıbbi malzeme tedarik ettiklerini belirtti.

Peeperkorn, "Ekiplerimiz, 7 palet tıbbi malzeme dağıttı ve son dönemdeki saldırıların hem sağlık tesislerine etkisine hem de yıkımın boyutuna tanık oldu. Personelimiz, geriye kalan hasta ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu felaketin ötesinde, durumu anlatmak için kelime bulamıyor" dedi.

“Gazze'nin kuzeyinde işlevsel bir hastane kalmadı”

Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 9'unun kısmen hizmet verdiğini söyleyen Peeperkorn, "Hizmet veren hastanelerin hepsi Gazze'nin güneyinde; kuzeyde işlevsel bir hastane kalmadı. El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren son hastaneydi ancak şu anda asgari düzeyde çalışıyor" diye konuştu.

İnsani ateşkes çağrısı

Peeperkorn, "Gazze'deki çatışmalarda şu ana kadar 20 binin üzerinde insan öldü. Bu, Gazze'nin tüm nüfusunun neredeyse yüzde 1'ine denk geliyor" dedi.

DSÖ'nün, insani ateşkes çağrısını yinelediğini aktaran Peeperkorn, İsrail'in Filistin topraklarındaki sağlık tesislerine 7 Ekim'den bu yana toplam 493 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırıların 582 ölüm ve 748 yaralanma ile sonuçlandığını vurguladı.

Sağlık çalışanlarının gözaltına alınması

Peeperkorn, "Sağlık çalışanlarının gözaltına alınması sağlık hizmetlerine saldırıdır" dedi.

Sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasından dolayı son derece endişeli olduklarını kaydeden Peeperkorn, "Ailelerinin ve çalışma arkadaşlarının bu konuda elbette bilgilendirilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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(AS)

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