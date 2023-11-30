DSÖ: Filistin’de sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim-28 Kasım'da, işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırının belgelendiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın aktarımına göre, DSÖ'nün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "DSÖ, 7 Ekim-28 Kasım'da, işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırıyı belgeledi. Saldırılar 566 ölüm ve 758 yaralanmayla sonuçlandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların 203'ünün Gazze Şeridi'nde, 224'ünün ise işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, sağlık hizmetleri ve sivillerin aktif olarak korunması gerektiği kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

33 Filistinli ve 11 İsrailli serbest

(EMK)