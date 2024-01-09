DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ/WHO) Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, DSÖ’nün çevrim içi düzenlediği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan sivillerin durumunu değerlendirdi.

Dr. Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında şu ana kadar yaklaşık 59 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılar arasında çok sayıda travma vakasının bildirildiğini aktaran Peeperkorn, "Omurga travması, ezilme yaralanmaları, ciddi yanıklar, amputeler... Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım. Bu durum her şey üzerinde çok uzun vadeli etkilere neden olacak" dedi.

“Her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor” Britanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıklarına dair açıklamasında, her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği bilgisini verdi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), saldırıların başlamasından bu yana “Gazze'de 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğine” ilişkin raporu da yer aldı. Save the Children, çocuklara yapılan ameliyatların birçoğunun anestezi olmadan, sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliğine rağmen gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazze’de durum: 7 bin kayıp, 1,9 milyon yerinden edildi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı. Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi. Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi. Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)