DSÖ'den Covid uyarısı: JN.1 varyantı hızla yayılıyor, dikkat edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine aldı.

BBC Türkçenin haberine göre; Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü.

DSÖ yetkilileri, kamu sağlığı için riskin şu anda düşük olduğunu ve mevcut aşıların koruma sağlamaya devam ettiğini belirtti. Ancak yetkililer bu kış, Covid vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün risk değerlendirmesinde, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor" denildi.

DSÖ: COVID-19 vakaları ve ölümler artıyor

DSÖ'ye göre, JN.1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hâlâ sınırlı kanıt bulunuyor. Bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok.

Ancak DSÖ yetkilileri, Covid'le hastaneye kabul edilen kişilerle ilgili veri raporlayan ülkelerin sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle, bu varyantın sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için DSÖ'nün önerileri şöyle:

Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın

Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın

Ellerinizi düzenli olarak temizleyin

Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın

Covid belirtileriniz varsa test yaptırın.

DSÖ’den COVID-19’da yeni varyant uyarısı

(RT)