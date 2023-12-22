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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 08:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 08:56
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DSÖ, COVID-19’un yeni varyantını incelemeye aldı

Hızla yayılan JN.1 varyantına karşı DSÖ, kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması ve hastalık belirtileri olanlar için test yapılması önerisinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DSÖ, COVID-19’un yeni varyantını incelemeye aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), COVID-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı.

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin "düşük" olarak değerlendirildiği belirtildi:

“Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir.”

Risk değerlendirmesi

DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.

Açıklamada, mevcut COVID-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.​

Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için COVID-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.

JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu. (AS)

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