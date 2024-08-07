DSÖ: COVID-19 vakaları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, COVID-19 testlerinde pozitif çıkma yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında COVID-19 salgınına ilişkin açıklama yapan Kerkhove, COVID-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu söyledi: "84 ülkedeki gözetim sistemimizden gelen veriler, COVID-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını bildiriyor. Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre değişiyor. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde."

“Daha şiddetli bir virüs riski”

Kerkhove, COVID-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.

Olimpiyat’taki en az 40 sporcuda tespit edildi

Mevsimden bağımsız olarak son aylarda birçok ülkede COVID-19 vakalarındaki artışlara dikkati çeken Kerkhove, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun da COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.

Hastane yatışlarında ve ölümlerde artış

Kerkhove, bu dalgalanmaların birçok ülkede hastane yatışlarında ve ölümlerde artışlara neden olduğunu vurgularken, ülkelerin COVID-19 ile mücadele etmesi ve bunun uzun vadeli etkileriyle başa çıkmak için yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Aşılamada düşüş

"Ülkelere, özellikle dolaşımdaki virüsleri karakterize etmek, hastaların erken tespiti ve klinik bakımı için temel stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla çoklu yaklaşımlar kullanarak temel COVID-19 gözetimini sürdürmelerini öneriyoruz" diyen Kerkhove, COVID-19 ile ilgili hastaneye yatışlar, yoğun bakım kabulleri ve ölümler hakkında daha fazla raporlama yapmaya çağrısında bulundu.

Kerkhove, 2024'te 35 ülkenin COVID-19'dan hastaneye yatışlar, 24 ülkenin yoğun bakım kabulleri ve 70 ülkenin de ölümler hakkında veri bildirdiğini kaydetti.

Özellikle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu almaları gerektiğine vurgu yapan Kerkhove, "Son iki yıldır aşılamada, özellikle en riskli gruplardan ikisi olan sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler arasında endişe verici bir düşüş görüyoruz. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerekiyor" dedi.

(AS)