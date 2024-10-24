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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 17:07
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DSÖ: Afrika'da bu yıl 7 ülkede 134 çocuk felci vakası kaydedildi

DSÖ, çocuk felci aşı kampanyalarını hızlandırma çağrısında bulundu, Güney Afrika'da ise ilerleme kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, tıbbi malzemeler bir arada görülmektedir. Mavi bir zemin üzerine yerleştirilmiş bir stetoskop, birkaç dolu serum şişesi, bir şırınga ve çeşitli tıbbi şişeler bulunuyor. Şişeler şeffaf olup, içlerinde sıvı maddeler gözükmektedir. Stetoskopun metal kısmı ve şırınganın iğnesi parlak bir görünüm sergiliyor. Bu tür bir düzenleme genellikle aşılar veya tıbbi müdahalelerle ilişkilendirilebilecek bir sahne sunmaktadır.
Fotoğraf: Canva

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bu yıl 7 ülkede 134 çocuk felci (polio) vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Dünya Çocuk Felci Günü" vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tip-2 çocuk felci varyantının Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Nijer ve Nijerya'da tespit edildiğini belirtti.

Moeti, bu yıl, 5 Eylül itibarıyla bu ülkelerde 134 tip-2 çocuk felci vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Güney Afrika bölgesinde çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında önemli ilerleme sağlandığının altını çizen Moeti, 2022'den bu yana Güney Afrika'da hiçbir çocuk felci vakasının rapor edilmediğini, Malawi, Mozambik, Tanzanya ve Zambiya'da ise virüsün sona ermesini umduklarını ifade etti.

Moeti, Çad Gölü Havzası ve Sahel'deki ülkeler arasında "yeni ve acil zorluğun" üstesinden gelmek için sağlanan birlikten övgüyle bahsederek, ülkeleri kıtada çocuk felcini sona erdirmek için aşı kampanyasını hızlandırmaya çağırdı. (EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk felci DSÖ DSÖ'den uyarı
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