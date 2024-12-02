DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi'den çatışmalara ilişkin açıklama

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’deki çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan gelişmelere dair bilgi veren Abdi, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını belirtti.

Abdi, yaptığı açıklamada, “Güçlerimiz, Halep, Tel Rıfat ve Şehba bölgesinde halkımızı cesurca savundu. Halkımızın güvenliğini sağlamak ve Tel Rıfat ile Şehba'dan halkımızı kuzeydoğu Suriye'nin güvenli bölgelerine tahliye etmek için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla iletişim kurmak için çalışıyoruz” dedi.

Abdi, Halep şehir merkezindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde hâlâ kontrolü elinde bulundururken, Rojava ile Halep ve Tel Rıfat arasında bir koridor açma çabalarının Türkiye destekli militanlar tarafından "engellendiğini" belirtti.

Abdi, "Güçlerimiz, birçok cepheden yoğun saldırılarla karşı karşıya" diye konuştu.

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Halep kent merkezini ele geçirdiler

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı operasyon başlatmıştı.

İki gün devam eden şiddetli çatışmaların ardından HTŞ ve SMO 29 Kasım’da Halep kent merkezini ele geçirmişti.

Suriye Milli Ordusu’nun dün Tel Rıfat'a doğru YPG'nin açmayı planladığı koridora yönelik operasyon başlattığı duyurulmuştu.

Diğer taraftan HTŞ ve SMO bağlantılı gruplar, Halep'e doğru ilerlerken, DSG, Halep'in doğusunda stratejik noktaları kontrol altına almış ve Fırat Nehri'nden şehirle bir koridor oluşturmuştu. Ancak kısa süre sonra bu noktaların çoğundan taktiksel olarak çekilmişti.

Halep’in Kürt nüfusunun yoğun olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ise kontrolü sürdürmeye devam etmişti.

Pazar günü, HTŞ'nin liderliğindeki İdlib'deki muhalif hükümet, DSG'yi Halep'ten kuzeydoğu Suriye'ye çekilmeye çağırarak, Kürtlerin elindeki mahallelerdeki sivillerin güvenliğini üstleneceklerini söyledi.

Ancak DSG Basın Sözcüsü Farhad Şami, Kürt güçlerinin mahallelerden çekildiği yönündeki söylentileri reddetti.

Rojava'da iktidardaki Demokratik Birlik Partisi (PYD), yaptığı açıklamada, Halep’in kuzeyindeki Kürtlerin kontrolündeki Şehba bölgesinde, Türkiye destekli gruplar tarafından "katliamlar" yapıldığını duyurdu.

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(RT)