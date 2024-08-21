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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 15:36
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 17:58
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Dr. Ülgen: Diyarbakır’da haftada 4 hekim 'iyi hal belgesi' alıyor

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen ve SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Nur Ulus, kentte yaşanan hekim göçünü anlattı: "Pediatri, çocuk nörolojisi, kanser cerrahisi gibi branşlarda büyük eksiklikler yaşanıyor. Birçok bölüme randevu alınamıyor."

İnanç Yıldız

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İnanç Yıldız

İnanç Yıldız

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Görseli Büyüt
Dr. Ülgen: Diyarbakır’da haftada 4 hekim 'iyi hal belgesi' alıyor
*Fotoğraf: İnanç Yıldız

Diyarbakır'da pandemi sonrasında başlayan hekim göçü son iki yılda artarak devam ediyor.

Diyarbakır Tabip Odası verilerine göre; 2023 yılında 47 hekim "iyi hal belgesi" aldı. Bu sayı 2024'ün ilk dokuz ayında 50'yi aştı.

2 milyona yakın nüfusa sahip kentte; zorunlu hizmet kapsamında gelen hekimler ise görev süreleri dolduktan sonra şehirden ayrılınca birçok branşta doktor açığı yaşanmaya başladı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Mehmet Nur Ulus, hekim göçünün etkilerini bianet’e anlattı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Ülgen, bölgede ciddi bir hekim eksikliği yaşandığını söyledi. Ülgen, göreve başladığı nisan ayından bugüne haftada en az 3-4 hekime "iyi hal belgesi" verdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022 verilerine göre; Diyarbakır’da uzman hekim sayısı bin 477, pratisyen hekim bin 123, asistan hekim 720, toplam hekim sayısı ise; 3 bin 320. Sağlık Bakanlığı, bu tarihten sonra veri açıklamadı.

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"Hekimler, 'iyi hal belgesi' alıyor"

Geçen yıl 47 hekimin "iyi hal belgesi” aldığını hatırlatan Ülgen, "Belge alan hekimlerin birçoğu yurt dışına yerleşmeyi tercih ediyor. Bu göç, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi de ciddi şekilde düşürüyor" dedi.

Ülgen, özellikle çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi ve cerrahi branşlarda ciddi bir doktor eksikliği yaşandığını ifade etti.

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"Diyarbakır tüm bölgeye hizmet veriyor"

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Ulus ise; sağlık sistemindeki sorunların yıllar içinde biriktiğini ve doktorları yurt dışına göçe zorladığını vurguladı.

Diyarbakır'ın, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkâri ve Muş gibi illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti sunduğunu belirten Ulus, "Diyarbakır, bölgedeki diğer illerden gelen hastalara hizmet veren bir merkez. Ancak sağlık sistemi çöküşte ve bu çöküşün altında hem biz sağlık çalışanları hem de halk kalıyor. Çoraklaşmış bir sağlık sisteminin yansımalarını yaşıyoruz" dedi.

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"Genç doktorlar göç ediyor"

Doktorların ağır çalışma koşulları, düşük maaşlar ve mesleki tatminsizlik nedeniyle Türkiye’yi terk etmek istediğini belirten Ulus, birçok sağlık emekçisinin dil sınavlarına girerek Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gitmeye çalıştığını söyledi.

Ulus, bu göç dalgasının, özellikle acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde iş yükü artışına neden olduğunu ve doktorların tükenmişlik sendromu yaşadığını vurguladı.

Genç doktorların Avrupa'ya göçü daha fazla tercih ettiğini vurgulayan Ulus, bu durumun gelecekte büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

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“Branşlarda doktor eksikliği var”

Ulus, özellikle bazı branşlarda doktor eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Pediatri, çocuk nörolojisi, kanser cerrahisi gibi branşlarda büyük eksiklikler yaşandığını söyleyen Ulus, "Özellikle pediatri gibi branşlarda uzman bulmak zorlaştı. Kadroların yüzde 10’u doluyor. Yine çocuk nörolojisi alanında Diyarbakır'da büyük bir eksiklik var” dedi.

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“Hastalar randevu bulamıyor”

E-randevu sisteminden birçok bölümde 15 günden önce randevu bulunamadığını söyleyen Ulus, şöyle devam etti:

“Kulak burun boğaza 15 günden önce randevu alınamıyor. Göz, dermatoloji, ortopedi bölümlerine randevu bulmak ise çok daha zor. Halk randevu bulamayınca bu kez  acile yükleniyor ve acilin iş yükü artıyor.”

(İY/RT)

hekim göçü Diyarbakır
İnanç Yıldız
İnanç Yıldız
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