İstanbul Tabip Odası (İTO), Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde çocuk romatolojisi yan dal uzmanlık eğitimini sürdüren ve aynı zamanda odanın hastane temsilcisi olan Uzm. Dr. Feray Kaya’nın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

İTO’da açıklama yapan hekimler, Kaya hakkında 10 ay önce açılan ve henüz sonuçlanmayan bir davayı gerekçe gösteren idarenin 19 Ekim’de görevden uzaklaştırma kararı aldığını belirtti.

Karar, Kaya’nın yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamasına günler kala geldi. İTO’ya göre uygulama, hem hekimin çalışma ve eğitim haklarına hem de çocuk hastaların sağlık hizmetine erişimine zarar veriyor.

“Görevden uzaklaştırma cezalandırma aracına dönüşüyor”

İTO, görevden uzaklaştırmanın istisnai ve geçici bir idari tedbir olması gerektiğini hatırlatarak, Türkiye’de bu uygulamanın cezalandırma aracına dönüştüğünü savundu.

Henüz yargılama sürerken suç kesinleşmiş ve hukuki süreçlerin tümü sonuçlanmışçasına meslektaşımızın görevden uzaklaştırılması, masumiyet karinesini zedelemekte, çalışma ve eğitim hakları üzerinde ağır sonuçlar doğurmaktadır. İdari tedbirler, yargılamanın yerine geçen bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır.

“Çocukların sağlık hizmetine erişimi de etkileniyor”

21 yıldır hekimlik yapan Kaya, daha önce İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği üstlendi. Halen odanın hastane temsilciliğini yürütüyor. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Pediatri Kurumu ve Çocuk Romatoloji Derneği üyesi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda (TİHV) ise gönüllü olarak çalışıyor.

İTO, Kaya’nın mesleki ve toplumsal çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Feray arkadaşımızın isminin başında yer alan bu sıfatlar toplumsal bir statüye dair değildir. Bu özellikler bir insanın yaşamını neye adadığını, hayata nereden baktığını ve hepimizin yaşamlarına nasıl dokunduğunu anlatır. Bu sıfatlar, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için uzun yıllarını eğitime ve bilimsel çalışmalara ayırmış bir hekimi ve aynı zamanda toplum sağlığının sağlık hizmetlerinden ibaret olmamasından hareketle sosyal ve siyasal iyilik halleri için mücadele yürüten bir insanı anlatır.

İTO, çocuk romatolojisi gibi uzun süreli eğitim ve özel deneyim gerektiren bir alanda çalışan hekimin görevden uzaklaştırılmasının sonuçlarının mesleki haklarla sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Sağlık sisteminde randevuya erişimin güçleştiği ve polikliniklerde bekleme sürelerinin uzadığı bir dönemde, kararın çocukların uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerine erişimini de olumsuz etkilediğini belirtti.

“Hekimlik değerini evrensel tıp etiğinden alır”

İTO, görevden uzaklaştırma kararını hukuksuz ve keyfî olarak nitelendirerek, “Hekimlik, değerini ve meşruiyetini ne iktidarlardan ne de siyasallaşmış mahkemelerden alır! Aksine, evrensel tıp etiğinden, insan haklarından ve önlüğün beyazından alır” ifadelerini kullandı.

Bu keyfi ve hukuksuz uzaklaştırma kararı karşısında meslektaşımızın haklarını savunma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Görevden uzaklaştırma kararının derhal kaldırılmasını, meslektaşımızın yan dal uzmanlık eğitimine ve hekimlik görevine dönmesini talep ediyoruz. Dr. Feray Kaya görevine dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

(VC)